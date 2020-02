Weekend con il sole, ma da lunedì “torna” l’inverno: previsto maltempo

Dopo il vento di questi giorni e qualche pioggia attesa venerdì, il sole tornerà a splendere nel fine settimana senza essere ‘disturbato’. La giornata della ‘svolta’, secondo gli esperti, sarà quella di domenica, 1 marzo quando l’alta pressione sarà costretta a battere la ritirata almeno per qualche giorno con l’inverno – grande assente quest’anno – che proverà a far sentire la sua voce con almeno due perturbazioni. Come si legge sul sito ilMeteo.it, infatti, la prossima settimana comincerà all’insegna del maltempo con piogge, temporali e neve.

Le previsioni per la settimana

Il primo cambiamento sarà visibile da lunedì, 2 marzo quando un vortice ciclonico accompagnato da correnti fredde e instabili causerà acquazzoni e nubifragi prima sulle regioni del Nord (Liguria in primis), poi su quelle del centro-sud (attenzione a Roma e Napoli).

Nulla cambierà nelle giornate di martedì, 3 marzo quando bisognerà fare i conti con le forti raffiche di vento che causeranno mareggiate lungo le coste più esposte e mercoledì, 4 marzo quando toccherà al Sud aprire l’ombrello causa piogge e temporali. Incertezza, invece, per il resto della settimana, quando un’altra perturbazione potrebbe causare incertezza.

Bisognerà attendere aggiornamenti più precisi e dettagliati, ma gli esperti non hanno dubbi: non mancheranno i colpi di scena che potrebbero confermare l’antico detto “Marzo pazzarello guarda il sole e prendi l’ombrello“.

Capitolo temperature

Le giornate saranno più ‘frizzantine’ o non più ‘calde e primaverili’. L’asticella della colonnina di mercurio che in queste settimane ha segnato valori quasi sempre superiori alla media del periodo scenderà di qualche grado. Insomma, le temperature saranno quelle “tipiche” di fine febbraio, quando la stagione fredda sta per ‘esaurirsi’ e quella primaverile per cominciare.