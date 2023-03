Prove tecniche di primavera, sognando l’estate nel salento

Si sa, marzo è un mese pazzerello e instabile, ma il Salento, a quanto pare, resiste anche a questo detto popolare, quanto veritiero. Dopo le prime settimane di tempo incerto, infatti, la primavera sembra essere arrivata in tutta la sua bellezza e potremo assistere, per almeno una decina di giorni, a temperature gradevoli e tempo stabile, ma non si esclude che le belle giornate potranno continuare.

Il nostro territorio, infatti, si conferma la culla del bel clima, in quella che appare, sempre di più, una Terra baciata dal sole per la maggior parte dei mesi all’interno dell’anno solare. L’atmosfera primaverile è già nell’aria con le giornate che si sono allungate, i colori della natura che stanno, via via, mutando e un profumo che ci rimanda alla fioritura. Ma in questo scenario, già di per sè piacevolissimo, complice è di certo il sole stabile che va a scaldare le temperature, ma soprattutto il cuore, regalando emozioni profonde.

Una primavera che anticipa, dunque, la prossima estate, da sempre la stagione in cui il Salento meglio si esprime e se per un bagno rigenerante nelle nostre belle acque dovremo ancora aspettare un pò, di certo siamo già pronti per colazioni e aperitivi all’aperto, passeggiate in riva al mare e gite fuori porta.

D’altronde il Salento, territorio di rara bellezza, ci ha sempre abituati a scenari magici e se nei mesi più freddi tutto ciò appare offuscato, ecco che siamo ormai entrati nella stagione che regala a tutti noi un tripudio di colori, insieme a un’aria mite e gradevole che porta a confermare, sempre di più, la nostra appartenza ad una Terra bellissima e fortunata