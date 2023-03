Piogge e temporali fermano la primavera: attenzione alle prossime 24 ore

Sole, bel tempo e temperature superiori alla media del periodo sembravano aver concesso alla primavera di cominciare con il piede giusto, ma chi pensava di aver archiviato il brutto tempo si sbagliava. Dopo giorni con l’asticella della colonnina di mercurio che ha sfiorato i venti gradi nelle ore più calde della giornata, il maltempo ha deciso di far sentire la sua ‘forza’.

La giornata da segnare in rosso è quella di martedì, 21 marzo quando, previsioni alla mano, sono attesi rovesci, anche di forte intensità, in Puglia, Salento compreso. Almeno per ventiquattro ore, quindi, meglio non dimenticare a casa l’ombrello e fare attenzione alle precipitazioni. La bella notizia per chi non vede l’ora di riporre maglioni e abiti pesanti è che sarà una parentesi passeggera.

Il resto della settimana sarà scandito dalla presenza dell’anticiclone. La presenza dell’alta pressione di matrice africana si sentirà sui termometri che, su alcune regioni, potranno spingersi così in alto da toccare punte vicine ai 25/26°C, come si legge sul sito ilMeteo.it. Fino al weekend non dovrebbero esserci ‘sorprese’: sarà Primavera a tutti gli effetti, ma da domenica il meteo potrebbe riservare un colpo di scena inaspettato: un colpo di coda dell’inverno.

Negli ultimi giorni di marzo, secondo gli aggiornamenti, non splenderà sempre il sole, anzi. Sono attese piogge e temporali. Vedremo cosa accadrà. Per ora, buona primavera!