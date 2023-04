Temperature più basse che a Natale, ecco le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta

Mancano pochi giorni al giorno di Pasqua che quest’anno sarà accompagnata da temperature invernali. Dopo un breve periodo di sole e temperature piacevoli, il mese di aprile si apre con temperature al ribasso che continueranno anche per il fine settimana di Pasqua. E a Pasquetta non sembrerebbero previsti miglioramenti sul fronte delle temperature e della pioggia.

A dare le previsioni del tempo per la settimana è 3Bmeteo che riporta temperature minime addirittura più basse di quelle registrate a Natale. Infatti, a fine dicembre le temperature minime registrate in tutto il Centrosud si aggiravano tra i 7 e i 10 gradi, mentre le minime per questo finesettimana saranno, in media, più basse di 5-6 gradi. C’è da dire, comunque, che il periodo natalizio è stato più caldo della media degli anni precedenti, come ormai succede purtroppo sempre più spesso.

Per quanto riguarda Lecce e dintorni, le temperature massime previste a Pasqua sono di 13 gradi (le minime di 8), mentre a Pasquetta si toccheranno punte di 15 gradi (la minima resta invariata). In entrambe le giornate sono previste piogge sporadiche.

Insomma, tutti pronti con i cappotti caldi e le sciarpe e quest’anno, quasi certamente, niente Pasquetta in spiaggia come, da qualche tempo, eravamo abituati a fare in questo periodo dell’anno.

(Foto di copertina di 3Bmeteo).