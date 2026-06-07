C’è un momento preciso in cui il Salento cambia volto. Non è segnato sul calendario e non coincide necessariamente con il solstizio che dà il via ufficiale all’estate. È quel periodo dell’anno in cui le spiagge iniziano a riempirsi, i tramonti diventano più belli e l’aria profuma di “vacanza”. Quel momento, secondo le ultime tendenze meteo, potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Secondo gli esperti, infatti, l’anticiclone africano potrebbe regalare la prima ondata di caldo della stagione. Cosa significa l’abbraccio dell’alta pressione? Tanto sole, caldo e temperature che soprattutto al sud potrebbero superare i 35 gradi. Da giovedì, insomma, l’asticella della colonnina di mercurio raggiungerà valori da estate che comincerà ufficialmente il 21 giugno.

Ma la notizia non sono i numeri del termometro. La vera notizia è che il Salento sta per mostrare il suo volto più bello. Da Porto Cesareo a Gallipoli, da Otranto fino a Santa Maria di Leuca, l’atmosfera cambia rapidamente: le acque cristalline di Porto Cesareo, le passeggiate sul lungomare di Gallipoli, gli aperitivi vista mare a Santa Maria di Leuca e le serate nel centro storico di Lecce tornano ad essere protagonisti di giornate che sembrano non finire mai.

Per chi vive qui, significa tornare a godersi il mare dopo il lavoro, organizzare una cena all’aperto senza controllare le previsioni ogni mezz’ora e riscoprire quella leggerezza che solo il Salento sa regalare. Per chi arriverà da fuori, invece, è il momento ideale per visitare una terra che a giugno offre il meglio di sé: spiagge meno affollate, mare cristallino e temperature perfette per vivere il territorio che conserva ancora quella tranquillità che rende ogni esperienza più autentica rispetto ai mesi di piena stagione.

E se le proiezioni verranno confermate, questa potrebbe essere soltanto l’anteprima di un giugno particolarmente caldo e favorevole per il turismo balneare.

L’estate non è ancora iniziata ufficialmente, ma nel Salento, a giudicare dal sole, dal mare e dall’atmosfera che si respira lungo la costa, sembra già essere arrivata.