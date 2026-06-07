C’è qualcosa di magico nel giorno in cui viene svelato il calendario della Serie A. È un po’ come aprire un libro nuovo: le pagine sono ancora bianche, ma già si immaginano emozioni, sorprese, vittorie da festeggiare e battaglie da combattere. Per il Lecce, che si prepara a vivere il suo quinto campionato consecutivo nella massima serie, il calendario 2026/2027 rappresenta molto più di una semplice successione di partite. È la mappa di un viaggio lungo 38 giornate che porterà i giallorossi da Venezia a Firenze, passando per sfide affascinanti contro le grandi del calcio italiano e appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa agli obiettivi stagionali.

Si parte da Venezia, poi subito la Roma al Via del Mare

L’avventura del Lecce nella Serie A 2026/2027 inizierà lontano dal Salento, sul campo del Venezia. Un debutto tutt’altro che banale contro una squadra pronta a sfruttare il fattore campo per partire forte.

La settimana successiva, però, il popolo giallorosso potrà finalmente riabbracciare la squadra al Via del Mare per una sfida dal sapore speciale: arriverà la Roma. Un test impegnativo che dirà molto sulle ambizioni dei due giallorosso.

Scorrendo il calendario, salta immediatamente all’occhio una fase particolarmente intensa del girone d’andata. Già alla quinta giornata il Lecce farà visita al Milan, mentre a ottobre il Via del Mare ospiterà la Juventus.

Come se non bastasse, tra novembre e dicembre arriveranno anche gli incroci contro Atalanta, Napoli e Inter. Una serie di appuntamenti che metteranno alla prova la maturità e la solidità dei giallorossi, ma che allo stesso tempo offriranno l’opportunità di conquistare punti pesanti e regalare spettacolo ai tifosi.

Perché si sa: quando le grandi arrivano a Lecce, il Via del Mare sa trasformarsi in una bolgia capace di rendere possibile anche l’impossibile.

L’ultima partita del 2026 sarà una di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. A chiudere l’anno, infatti, sarà la sfida casalinga contro l’Inter.

Un appuntamento che promette emozioni forti e che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la classifica prima della pausa natalizia. Il nuovo anno, invece, si aprirà con la trasferta di Como, uno dei campi più interessanti della prossima stagione.

Girone di andata

23 agosto 2026

Venezia-Lecce

30 agosto 2026

Lecce-Roma

13 settembre 2026

Cagliari-Lecce

20 settembre 2026

Lecce-Monza

4 ottobre 2026

Milan-Lecce

18 ottobre 2026

Lecce-Bologna

25 ottobre 2026

Udinese-Lecce

28 ottobre 2026 (turno infrasettimanale)

Lecce-Juventus

1 novembre 2026

Frosinone-Lecce

8 novembre 2026

Lecce-Genoa

22 novembre 2026

Torino-Lecce

29 novembre 2026

Lazio-Lecce

6 dicembre 2026

Lecce-Atalanta

13 dicembre 2026

Napoli-Lecce

20 dicembre 2026

Lecce-Sassuolo

3 gennaio 2027

Lecce-Inter

6 gennaio 2027 (turno infrasettimanale)

Como-Lecce

Un ritorno che può fare la differenza

Se il girone d’andata presenta diverse insidie, il ritorno sembra offrire al Lecce la possibilità di costruire il proprio destino davanti ai propri tifosi.

Le gare interne contro Napoli, Lazio, Milan, Cagliari e Fiorentina potrebbero diventare autentiche occasioni per accumulare punti preziosi. Particolarmente interessante anche il finale di stagione, con il match casalingo contro il Venezia che chiuderà ufficialmente il campionato.

E spesso, nelle ultime giornate, sono proprio le partite apparentemente più semplici a trasformarsi nelle più delicate.

Girone di ritorno

24 gennaio 2027

Lecce-Udinese

31 gennaio 2027

Lecce-Torino

7 febbraio 2027

Genoa-Lecce

14 febbraio 2027

Lecce-Napoli

21 febbraio 2027

Monza-Lecce

28 febbraio 2027

Lecce-Frosinone

7 marzo 2027

Bologna-Lecce

14 marzo 2027

Lecce-Como

21 marzo 2027

Parma-Lecce

11 aprile 2027

Roma-Lecce

18 aprile 2027

Lecce-Lazio

25 aprile 2027

Juventus-Lecce

2 maggio 2027

Sassuolo-Lecce

9 maggio 2027

Lecce-Milan

16 maggio 2027

Lecce-Cagliari

23 maggio 2027

Inter-Lecce

30 maggio 2027

Lecce-Fiorentina

Data da confermare

Atalanta-Lecce

Data da confermare

Lecce-Venezia

Il calendario è solo l’inizio

Naturalmente, il calendario non assegna né punti né salvezze. Le partite si vincono sul campo, con il lavoro quotidiano, il sacrificio e quella dose di coraggio che negli ultimi anni ha reso il Lecce una delle realtà più rispettate della Serie A.

Tuttavia, osservando il percorso che attende i giallorossi, emerge una certezza: sarà una stagione intensa, ricca di appuntamenti affascinanti e capace di regalare emozioni dal primo all’ultimo minuto.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Via del Mare è pronto a riaccendersi, i tifosi sono già pronti a sognare e il Lecce può prepararsi a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Serie A.

Perché ogni stagione comincia con un calendario. Ma sono il cuore, la passione e il campo a trasformarlo in una storia da ricordare.