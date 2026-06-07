C’è qualcosa di magico nel giorno in cui viene svelato il calendario della Serie A. È un po’ come aprire un libro nuovo: le pagine sono ancora bianche, ma già si immaginano emozioni, sorprese, vittorie da festeggiare e battaglie da combattere. Per il Lecce, che si prepara a vivere il suo quinto campionato consecutivo nella massima serie, il calendario 2026/2027 rappresenta molto più di una semplice successione di partite. È la mappa di un viaggio lungo 38 giornate che porterà i giallorossi da Venezia a Firenze, passando per sfide affascinanti contro le grandi del calcio italiano e appuntamenti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa agli obiettivi stagionali.
Si parte da Venezia, poi subito la Roma al Via del Mare
L’avventura del Lecce nella Serie A 2026/2027 inizierà lontano dal Salento, sul campo del Venezia. Un debutto tutt’altro che banale contro una squadra pronta a sfruttare il fattore campo per partire forte.
La settimana successiva, però, il popolo giallorosso potrà finalmente riabbracciare la squadra al Via del Mare per una sfida dal sapore speciale: arriverà la Roma. Un test impegnativo che dirà molto sulle ambizioni dei due giallorosso.
Scorrendo il calendario, salta immediatamente all’occhio una fase particolarmente intensa del girone d’andata. Già alla quinta giornata il Lecce farà visita al Milan, mentre a ottobre il Via del Mare ospiterà la Juventus.
Come se non bastasse, tra novembre e dicembre arriveranno anche gli incroci contro Atalanta, Napoli e Inter. Una serie di appuntamenti che metteranno alla prova la maturità e la solidità dei giallorossi, ma che allo stesso tempo offriranno l’opportunità di conquistare punti pesanti e regalare spettacolo ai tifosi.
Perché si sa: quando le grandi arrivano a Lecce, il Via del Mare sa trasformarsi in una bolgia capace di rendere possibile anche l’impossibile.
L’ultima partita del 2026 sarà una di quelle da cerchiare in rosso sul calendario. A chiudere l’anno, infatti, sarà la sfida casalinga contro l’Inter.
Un appuntamento che promette emozioni forti e che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la classifica prima della pausa natalizia. Il nuovo anno, invece, si aprirà con la trasferta di Como, uno dei campi più interessanti della prossima stagione.
Girone di andata
23 agosto 2026
Venezia-Lecce
30 agosto 2026
Lecce-Roma
13 settembre 2026
Cagliari-Lecce
20 settembre 2026
Lecce-Monza
4 ottobre 2026
Milan-Lecce
18 ottobre 2026
Lecce-Bologna
25 ottobre 2026
Udinese-Lecce
28 ottobre 2026 (turno infrasettimanale)
Lecce-Juventus
1 novembre 2026
Frosinone-Lecce
8 novembre 2026
Lecce-Genoa
22 novembre 2026
Torino-Lecce
29 novembre 2026
Lazio-Lecce
6 dicembre 2026
Lecce-Atalanta
13 dicembre 2026
Napoli-Lecce
20 dicembre 2026
Lecce-Sassuolo
3 gennaio 2027
Lecce-Inter
6 gennaio 2027 (turno infrasettimanale)
Como-Lecce
Un ritorno che può fare la differenza
Se il girone d’andata presenta diverse insidie, il ritorno sembra offrire al Lecce la possibilità di costruire il proprio destino davanti ai propri tifosi.
Le gare interne contro Napoli, Lazio, Milan, Cagliari e Fiorentina potrebbero diventare autentiche occasioni per accumulare punti preziosi. Particolarmente interessante anche il finale di stagione, con il match casalingo contro il Venezia che chiuderà ufficialmente il campionato.
E spesso, nelle ultime giornate, sono proprio le partite apparentemente più semplici a trasformarsi nelle più delicate.
Girone di ritorno
24 gennaio 2027
Lecce-Udinese
31 gennaio 2027
Lecce-Torino
7 febbraio 2027
Genoa-Lecce
14 febbraio 2027
Lecce-Napoli
21 febbraio 2027
Monza-Lecce
28 febbraio 2027
Lecce-Frosinone
7 marzo 2027
Bologna-Lecce
14 marzo 2027
Lecce-Como
21 marzo 2027
Parma-Lecce
11 aprile 2027
Roma-Lecce
18 aprile 2027
Lecce-Lazio
25 aprile 2027
Juventus-Lecce
2 maggio 2027
Sassuolo-Lecce
9 maggio 2027
Lecce-Milan
16 maggio 2027
Lecce-Cagliari
23 maggio 2027
Inter-Lecce
30 maggio 2027
Lecce-Fiorentina
Data da confermare
Atalanta-Lecce
Data da confermare
Lecce-Venezia
Il calendario è solo l’inizio
Naturalmente, il calendario non assegna né punti né salvezze. Le partite si vincono sul campo, con il lavoro quotidiano, il sacrificio e quella dose di coraggio che negli ultimi anni ha reso il Lecce una delle realtà più rispettate della Serie A.
Tuttavia, osservando il percorso che attende i giallorossi, emerge una certezza: sarà una stagione intensa, ricca di appuntamenti affascinanti e capace di regalare emozioni dal primo all’ultimo minuto.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Via del Mare è pronto a riaccendersi, i tifosi sono già pronti a sognare e il Lecce può prepararsi a scrivere un nuovo capitolo della sua storia in Serie A.
Perché ogni stagione comincia con un calendario. Ma sono il cuore, la passione e il campo a trasformarlo in una storia da ricordare.