Settembre si presenta con piogge e maltempo, venti forti e mare mosso. L’estate sembra essere già un ricordo

Finisce agosto, inizia settembre. La linea di confine tra l’estate alle spalle e l’ autunno alle porte è sancita dall’arrivo del maltempo.

Tutto come previsto, dunque. Si sta già concretizzando in queste ore il cambiamento delle condizioni meteorologiche sull’Italia. Per lunedì 2 settembre è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che causerà temporali a tratti piuttosto intensi, insieme a locali grandinate e intense raffiche di vento. Sarà prima il nord a testare il cambio di stagione, poi toccherà al centro-sud.

‘Ci sarà una spiccata instabilità atmosferica – spiega il meteorologo Andrea Vuolo – insieme ad un repentino calo delle temperature dell’ordine degli 8/10°C da Nord a Sud, tanto che i valori termici si porteranno a tratti fin sotto le medie del periodo per buona parte della settimana’.

La perturbazione poi scenderà rapidamente a sud: già da martedì 3 sono attesi rovesci e temporali che insisteranno tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e dal pomeriggio-sera anche tra Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna.

I venti saranno molto forti e chi pensava di potersi regalare qualche giorno di mare nel sud – i ritardatari delle vacanze,insomma – dovrà cambiare progetti lasciando la spiaggia e l’ombrellone a beneficio di qualche passeggiata rinfrancatrice nei centri artistici e culturali. Per la tintarella last minute bisognerà aspettare ancora.

Dai dati in possesso non è ancora chiaro se bisognerà riporre la crema solare nell’armadietto pensando ad organizzarsi per i freschi e i primi freddi autunnali o se ci sarà invece un revival d’estate più avanti.