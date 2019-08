L’estate sta finendo… ma non al sud. Con l’anticiclone torna il gran caldo

Una nuova ondata di caldo, la quinta in questa scottante estate, regalerà tanto sole e temperature altissime se paragonate alla media del periodo. Tutto merito dell’anticiclone di origine africana che ha abbracciato il Belpaese. La giornata più “rovente” sarà quella di mercoledì, 21 agosto, quando i venti bollenti provenienti direttamente dal deserto del Sahara faranno schizzare in alto l’asticella della colonnina di mercurio che non scenderà mai sotto i 30/35 gradi e, in alcune zone del centro-sud, potrebbe “sfiorare” persino i 40.

Secondo gli esperti, infatti, sono attesi picchi di 38°C nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia. Caldo meno intenso, ma più afoso lungo le coste a causa dell’elevato tasso di umidità che renderà il clima insopportabile, anche di notte.

Da giovedì si smorza la canicola

Fortunatamente, l’ondata africana avrà breve durata. Da giovedì 22 agosto, l’alta pressione comincerà a perdere terreno, ‘minacciata’ dalle infiltrazioni di aria fresca nord atlantica che porteranno un aumento dell’instabilità, ma solo al Nord. Molte le zone che dovranno fare i conti con i temporali, anche violenti.

Altrove, il clima si manterrà estivo con punte di 30°. Insomma, al Sud l’estate continuerà indisturbata fino a settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto del meteo che, spesso, ha rimescolato le carte in tavola. Che cosa accadrà, quindi, con l’inizio dell’autunno meteorologico? Vedremo.