Dagli ombrelloni agli ombrelli… l’attesa pioggia sta per arrivare

Siamo arrivati al punto in cui controlliamo le previsioni meteorologiche più spesso di quanto utilizziamo i social. Il caldo non ha concesso mai una tregua e l’unica cosa che desideriamo più di un gelato artigianale all’ombra di una palma è una bella, rinfrescante, pioggia. In tanti (o meglio chi proprio queste temperature ha fatto fatica a sopportarle) in questi mesi hanno alzato gli occhi al cielo nella speranza di intravedere qualche nuvola “minacciosa”, ma niente.

L’anticiclone africano ha dominato in questa ‘afosa’ estate soffiando sull’asticella della colonnina di mercurio, ma secondo gli esperti sembra stia per prendersi una meritata pausa. Già, perché se da un lato il maltempo dei prossimi giorni sembra essere confermato, dall’altro pare che l’anticiclone abbia tutte le intenzioni di riprendersi il maltolto, riproponendoci una nuova ondata di caldo intenso, attesa già verso metà della prossima settimana.

L’estate è il periodo dell’anno più bello, ma quando il termometro continua a segnare valori ‘infernali’, l’entusiasmo inizia a scemare. Sudore, afa, insonnia: sono solo alcuni dei “regali” che il caldo ci riserva. In questi momenti, l’unica cosa che desideriamo è un po’ di tregua.

Così, dopo settimane passate pensando di non poter più vivere senza condizionatore, la pioggia sembra un po’ come un supereroe che arriva a salvare la situazione. Sì, proprio lei, quegli acquazzoni che ci fanno saltare gli aperitivi all’aperto e ci ricorda che l’estate non durerà per sempre. Eppure, in questi giorni di afa insopportabile, la pioggia è diventata il nostro più grande desiderio.

L’importante è che non si trasformi in un villain, perché il desiderio di un po’ di fresco è sempre accompagnato dalla speranza che non faccia danni, tra strade allagate e disagi.

E se anche questa volta le previsioni meteo ci dovessero deludere, non disperiamo! C’è sempre il tempo di sognare un fresco temporale estivo, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino bianco.