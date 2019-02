Dai cappotti alle maniche corte. Da lunedì caldo e temperature primaverili

Dopo il fine settimana dal sapore invernare tornerà il caldo. L’irruzione delle correnti gelide ha provocato un crollo delle temperature, ma il meteo ha deciso di rimescolare ancora una volta le carte in tavola chiudendo in fretta e furia questa parentesi di maltempo. Da lunedì, l’asticella della colonnina di mercurio tornerà a salire, regalando giornate ‘calde’ e soleggiate. Come se fosse già primavera.

Dai cappotti alle maniche corte il passo è breve

Domenica è atteso un miglioramento anche se il vento che in queste ultime ore è stato inclemente continuerà ancora ad ‘infastidire’. La ‘svolta’ arriverà da martedì, 26 febbraio quando il bel tempo tornerà ad essere protagonista. Avremo tanto sole, insomma. Merito dell’Alta Pressione che potrebbe riconquistare il Belpaese regalando un altro anticipo di primavera, questa volta ancora più intenso. Le temperature previste, in deciso aumento, potranno toccare addirittura i 20°C nelle ore più calde della giornata.

Se le previsioni degli esperti saranno confermate, potremo fare a meno dei cappotti, fin troppo “usati” in questo insolito e freddo inverno. L’unica nota dolente è la durata, troppo breve. Nel primo fine settimana di marzo è atteso un nuovo peggioramento, dovuto alle correnti che porteranno sull’Italia una nuova perturbazione. Sarà così?