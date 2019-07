40 gradi, ma non sentirli. Il Salento ‘risparmiato’ dal caldo rovente

Ci siamo. L’anticiclone di origine africana farà salire l’asticella della colonnina di mercurio, regalando una nuova ondata di caldo, quello ‘insopportabile’. La terza del mese di luglio. Le temperature sfioreranno il tetto dei 40 gradi, ma non al Sud, Salento compreso, che sentirà meno la canicola.

Come avevano previsto i meteorologi, infatti, l’aria calda che sta soffiando sull’Italia, trasformerà molte città in ‘forni’ tra mercoledì e giovedì: Pavia, Padova, Milano dove si toccheranno picchi di 38 gradi e ancora Firenze, Terni e Roma, dove la colonnina si fermerà sui 36/37°C. Caserta, Benevento, Foggia e Taranto, invece, si fermeranno intorno ai 35 gradi. Caldo estivo, ma senza eccessi, sul resto del Sud, dove “i termometri non saliranno così vertiginosamente”.

Quanto durerà questa terza ondata di caldo? Fino al weekend

Bisognerà attendere almeno quattro giorni per una sospirata tregua dalla canicola africana. Secondo le previsioni, infatti, il caldo afoso durerà almeno fino al weekend, quando il meteo potrebbe rimescolare le carte in tavola. Anzi, ribaltarle completamente a causa di Burian: «Proprio tra sabato e domenica, il tempo andrà peggiorando a suon di forti temporali e di un’inevitabile attenuazione della calura, la quale, con l’inizio della successiva settimana, coinvolgerà anche il Sud» si legge sul sito ilMeteo.it.

Attenzione quindi alla giornata di domenica, 28 luglio. Il ciclone che avrà conquistato un po’ tutto il Nord, provocherà una forte ondata di maltempo che interesserà, man mano, anche le regioni centrali che dovranno fare i conti con piogge, grandinate e isolate trombe d’aria (o marine sulle coste).

Anche questa volta, il meridione sarà ‘salvo’, almeno nel weekend del 27/28 luglio. Dopo chissà…