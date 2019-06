Sole, mare e caldo africano: l’estate 2019 comincia nel weekend

Molti salentini lo stanno attendendo con ansia da maggio, da quando, generalmente, comincia ad accennare pian piano i suoi effetti. Quest’anno, però, il caldo – grande assente – è mancato al classico appuntamento. Anche il Salento, terra di sole (di mare e di vento), ha dovuto fare i conti con un clima inaspettato. Il termometro ha segnato valori ben lontani dalla media del periodo, contribuendo a rendere il mese delle rose come uno dei più freddi degli ultimi anni.

Anche a giugno l’estate sta facendo fatica ad ingranare, almeno al Sud che ha dovuto ‘sopportare’ gli ultimi colpi di coda del maltempo, mentre al sole l’asticella della colonnina di mercurio cominciava a salire. Beh, toccherà anche alle regioni “escluse” abbandonare giacche e giubbotti, soprattutto la sera.

Stiano tranquilli, gli amanti della tintarella e degli abiti leggeri. L’anticiclone africano abbraccerà l’Italia, regalando la prima vera ondata di caldo e giornate di stampo finalmente estivo. Nel weekend i salentini potranno invadere le bellissime spiagge, concedersi i primi tuffi nelle acque che bagnano il Tacco e dare il via alla bella stagione. Gli ingredienti per un inizio scoppiettante ci sono tutti. Non resta che prepararsi ad accoglierla come si deve.

Weekend ‘rovente’

Secondo gli esperti, da venerdì 7 giugno le temperature supereranno abbondantemente il tetto dei 30 gradi, neanche sfiorato nell’ultimo periodo. In alcune zone come Sicilia e Sardegna raggiungeranno i 40 gradi. Al caldo si aggiungerà anche l’afa, che si farà sentire soprattutto tra il pomeriggio e la sera, anche lungo le coste, dove le temperature si manterranno più basse, complici le brezze marine.

Quanto durerà? A lungo secondo gli esperti. Che l’estate abbia inizio, allora…