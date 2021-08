Spettacolo sulla spiaggia di Lido Conchiglie, le tartarughe appena nate corrono verso il mare

Sono emerse dalla sabbia e hanno cominciato la corsa verso il mare. Un’avventura che ha lasciato senza fiato gli “spettatori” della spiaggia del distaccamento straordinario dell’Aeronautica Militare, a Lido Conchiglie, dove le piccole tartarughe hanno regalato uno spettacolo unico, ma non raro. Da qualche anno, la Caretta-Caretta – uno degli animali più affascinanti del Mar Mediterraneo, ma anche quello più in pericolo – ha scelto il Salento per nidificare, “conquistando” sempre più litorali e attenzione e dimostrando di saper mantenere un forte legame con la terraferma. Il fatto che siano solite deporre le uova nella stessa spiaggia sulla quale sono nate è cosa nota, ma come facciano a tornare a casa dopo aver percorso anche migliaia di chilometri è rimasto un affascinante mistero per molto tempo.

Prima schiusa del 2021

Il lieto evento a Lido Marini è la prima schiusa del 2021. Merito del prezioso lavoro degli operatori del Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento che hanno fatto di tutto per salvare il nido. La femmina di Caretta Caretta, infatti, aveva scavato la buca a pochi passi dal bagnasciuga. Il rischio era troppo alto. Per questo l’inestimabile carico di 104 uova era stato ‘traslocato’ in una posizione ideale. E nella notte le testoline sono spuntate dalla sabbia, pronte a seguire il richiamo del mare.

L’evento è stato monitorato dagli operatori del Centro, con l’aiuto dei volontari dei Seaturtle Watcher, che hanno garantito assistenza ai piccoli nati nel raggiungimento del mare. Fondamentale è stato anche il contributo del personale del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione velivoli dell’Aeronautica Militare presente sul posto.

«Ci auguriamo – concludono – che le piccole tartarughe possano ora crescere e, una volta adulte, tornare sulle nostre spiagge a deporre le uova».