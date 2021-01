Primo ciak per ‘The Christmas Show’ con Bova, Autieri, Solenghi e Ornella Muti. Viva Productions: ‘Cinecittà’ a Lecce

Il produttore Pier Paolo Piastra della Viva Productions (tra gli altri, Bene ma non benissimo, Un nemico che ti vuole bene) ha scelto la bellissima Lecce per un’importante produzione cinematografica e nell’aria del capoluogo salentino si respira già il profumo di ‘Cinecittà’.

Cinema – Tra finzione e…reality

Un po’ “commedia alla Frank Capra”, The Christmas Show mixa sapientemente tutte le sfaccettature della vita reale e le condensa in un breve reality tv che lentamente si trasforma in una magia capace di riportare in famiglia lo spirito natalizio più autentico.

“L’idea di questo film nasce durante il primo lockdown e – racconta la produttrice creativa, Maria Rosa Capelli – ritrovarsi costretti a casa, ci ha fatto riflettere sulle piccole cose e sui grandi sentimenti. Tutto questo ci ha ispirati e ci ha spinti a raccontare una quotidianità che, spesso, si fa sorprendere proprio quando la vita sembra già aver chiuso la partita. Questo film lo abbiamo voluto fortemente proprio per lanciare un messaggio di speranza e di fiducia: torniamo a socchiudere gli occhi e a sognare ancora e la Vita ci restituirà il sorriso”.

Raoul Bova, Serena Autieri, Ornella Muti, Tulio Solenghi e Greg sul set

Ieri il primo ciak per The Christmas Show nato da un’idea di Pier Paolo Piastra e Carlo Mazzola, soggetto di Alessandra Piccinni e Michele Belsanti e sceneggiatura di Alberto Ferrari, Alessandra Piccinni, Michele Belsanti e Cristiano Malacrino.

Nel cast, oltre ai bravissimi Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi e Greg, anche il grande ritorno sulle scene di Ornella Muti. Elettrizzati per questa bella avventura i giovanissimi attori esordienti Alice Andrea Ferrari e Giulio Nunziante Cesaro che condivideranno il set con i grandi attori del cast.

The Christmas Show, una storia che potrebbe essere ambientata ovunque: in una qualsiasi grande città nel mondo oppure in uno dei piccolissimi borghi italiani. Del resto, le latitudini non contano poiché è sempre il cuore che muove le persone, ovunque esse siano.

“E noi abbiamo scoperto una città dal cuore grande, Lecce, che ci ha accolti in modo straordinario – ha sottolineato il produttore Pier Paolo Piastra, con il suo entusiasmo contagioso – Grandi professionalità, un profondo rispetto per il lavoro e soprattutto un amore per il cinema che diventa tangibile nelle abilità di quanti hanno lavorato senza risparmiarsi per ricreare il set di The Christmas Show.”

Portare Cinecittà da Roma a Lecce e poi a Milano per dare l’opportunità ai giovani e ai territori di farsi contaminare dalle idee, dalla creatività e dal coraggio di fare: questo il vero obiettivo del patron della Viva Productions, Pier Paolo Piastra, che insieme alla compagna e produttrice creativa Maria Rosa Capelli, ha battuto il primo ciak del film e resterà sul set fino all’ultimo ciak.

Un film dal “realismo magico”, lo definisce il regista Alberto Ferrari (Un figlio di nome Erasmus, La terza Stella) che è anche autore della sceneggiatura. La storia di una famiglia che si farà sorprendere da emotività dimenticate.

Cinque settimane di riprese sullo sfondo della bella città di Lecce, per una storia natalizia in bilico tra il reality e la magia del quotidiano.

“Stiamo lavorando tutti in sinergia come una grande squadra e Lecce ha confermato la sua natura di città accogliente e innamorata del cinema” ha aggiunto il produttore esecutivo Giangi Foschini.

Del resto, la chiave per rinascere e ricominciare è tutta nella magia dell’amore e nell’incanto di un sogno: perché i sogni sono l’unica certezza per essere felici.