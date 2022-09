Estate finita, si torna sui banchi… suona la campanella per il primo giorno di scuola

Che l’estate sia ormai agli sgoccioli lo si legge chiaramente sul volto di bambini e adolescenti. Il sorriso raggiante come il sole di agosto ha lasciato il posto ad un’espressione corrucciata e quasi triste e quando provi a chiedere spiegazioni la risposta è sempre la stessa: si torna a scuola! Riaprire libri e quaderni, svegliarsi presto, sedersi tra i banchi e ricominciare una routine fatta di lezioni, compiti e interrogazioni non è facile dopo tre mesi di vacanza, ma il primo giorno, il primo suono della campanella resta sempre qualcosa di emozionante. C’è chi lo sentirà per la prima volta, chi è già abituato alla trafila, chi sa che dovrà ascoltarlo per solo un anno, l’ultimo.

Per tutti oggi è un giorno particolare. Per gli insegnanti, per i genitori che scavano tra i ricordi per far affiorare immagini e profumi che il tempo può solo sbiadire, ma non cancellare e per gli studenti che almeno per un po’ porteranno nello zaino la nostalgia dell’estate finita troppo presto. Il primo giorno di scuola è quello che insieme all’ultimo si ama di più. È come una ripartenza, con tante aspettative e desideri, appuntati sul diario tra i compiti e le confidenze, tante promesse, I libri che pesano nelle cartelle, le merende portate da casa, i banchi sui quali stare composti, i compagni che sono diventati amici con cui scambiarsi bigliettini clandestini all’ombra delle spiegazioni dei prof o alleati, in caso di compiti in classe.

Non sono stati anni facili, il Covid ha imposto mascherine e distanziamento, ma il nuovo anno scolastico sta per cominciare «in presenza» ed è davvero un’emozione dopo mesi «di distanza».

Come diceva Albert Einstein “Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità”. E allora buon anno.