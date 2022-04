Primo maggio con l’ombrello? In Salento non sarà ancora ‘estate’

Il Salento si prepara a spalancare le porte per ospitare i tanti turisti che hanno deciso di trascorrere il ponte del primo maggio in una delle tante (e bellissime) città della provincia, che siano di mare o d’arte, ma un’incognita potrebbe rovinare i piani a chi ha deciso di trascorrere qualche giorno lontano da casa. Secondo le previsioni degli esperti, l’anticiclone che ha regalato in questi giorni un piccolo assaggio di estate sta per battere la ritirata, lasciando il passo al maltempo.

Alta pressione con le ore contate

I meteorologi non hanno dubbi, l’alta pressione ha le ore contate. Come si legge sul sito ilMeteo.it «la causa di questo cambio di rotta è da attribuire, paradossalmente, proprio all’anticiclone». Spostandosi verso il nord Europa, lascerà il campo libero a masse di aria fredda e instabile. «Non tornerà l’Inverno – si legge – semplicemente la Primavera mostrerà le sue caratteristiche più tipiche, ovvero di stagione ben poco affidabile, fatta di alti e bassi».

La festa dei lavoratori dovrebbe comunque essere ‘salva’, anche se nuvolosa. Sarà la prossima settimana ad essere scandita dall’instabilità. Insomma, da lunedì sarà meglio tenere a portata di mano un ombrello e pure una giacca.