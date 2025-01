Il nuovo anno ha il volto di Mattia, è un maschietto il primo nato nel 2025

Il “rumore” dei festeggiamenti si è (quasi) spento, ma archiviata la notte più attesa dell’anno restano gli strascichi di una mezzanotte di festa. Puntuale come il primo gennaio è la conta dei danni e dei feriti causa botti che, come tradizione vuole, occupa le prime pagine dei giornali. Fortunatamente non sembra più un bollettino di guerra, ma sono ancora un bel po’ le persone che cominciano il Capodanno in Pronto Soccorso, ma in Ospedale c’è spazio anche per la gioia. Accanto alle notizie di cronaca, ci sono quelle di attualità che parlano di vita. Una vita nuova che sceglie un momento “particolare” per conoscere il mondo. Qualche minuto dopo lo scoccare della mezzanotte, la cicogna ha deciso di far visita all’Ospedale per “consegnare un dono speciale“.

«Anno nuovo, vita nuova», letteralmente. È Mattia, figlio di mamma Syria e papà Gianmarco, una bellissima coppia di Carmiano, il primo nato del 2025 in provincia di Lecce. Il piccolino ha deciso di conoscere il mondo quando erano appena passati quattro minuti dalla mezzanotte accolto da una equipe medica, composta dall’ostetrica Maria Grazia Perrone, dalle ginecologhe Rossana Tana e Stella D’Arpe, dalla neonatologa Elsa De Giorgi, dall’anestesista Benedetta Marulli.

Inutile dire che al Vito Fazzi di Lecce, dove Mattia è nato, è “scoppiata” la festa per dare il benevuto al nuovo anno e al nuovo arrivato.