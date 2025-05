Partito “Pro Civicum”, il Corso di Formazione Politica patrocinato da Provincia e Anci

E’ partito “Pro Civicum”, il 2° Corso di Formazione Politica promosso dall’associazione civico-culturale Galatina al centro, con il patrocinio della Provincia di Lecce, di Anci Puglia e del Comune di Galatina.

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, al via la seconda serie di incontri (6 moduli), che si concluderanno il 20 giugno. La partecipazione è gratuita e gli incontri si tengono nella sala Celestino Contaldo del Palazzo della Cultura a Galatina, ogni venerdì alle ore 17, ad eccezione del 5° modulo (ore 15).

Il Corso 2025, declinato su temi di grande attualità, è destinato soprattutto ai giovani amministratori, o aspiranti tali, dei Comuni del Distretto socio-sanitario di riferimento (Galatina capofila, Aradeo, Cutrofiano, Neviano, Sogliano Cavour e Soleto), che desiderano impegnarsi per il governo della loro comunità. La partecipazione é comunque aperta a tutti i Comuni e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche previste dal programma (previa richiesta all’Associazione organizzatrice: [email protected]; [email protected]).

Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, dichiara: “Siamo contenti che ci sia un’Associazione che, in questo territorio, decida di praticare la formazione politica, oggi necessaria anche per le modalità di accesso, non più ad esempio attraverso la ‘scuola’ dei partiti, ma in una bagarre elettorale che porta spesso persone non formate a fare esperienza amministrativa, ad affrontare Consigli comunali senza contezza tecnico-giuridica, ma anche pratica, sulle questioni. Per cui, guardiamo con entusiasmo e gratitudine a quest’iniziativa, nella convinzione che sia una vera opportunità per tanti ragazzi della provincia di Lecce”.

Antonio De Donno, già procuratore della Repubblica di Brindisi e presidente di Galatina al centro spiega: “L’iniziativa nasce dall’intuizione dell’associazione di sviluppare le risorse del territorio mirate alla gestione pubblica. Chi si approssima a gestire la cosa pubblica, chi governa, deve saperlo fare in modo efficiente e con la conoscenza approfondita dei meccanismi che regolano la gestione territoriale. Per questo il Corso, su più moduli, aperto a tutti e gratuito, ha un approccio pragmatico”.

Angelo Caretto, segretario generale della Provincia di Lecce, sottoliena: ¨Il patrocinio concesso dalla Provincia di Lecce è pienamente coerente con le finalità dei compiti che l’Ente si propone, come la valorizzazione della crescita culturale e sociale del territorio e del principio di sussidiarietà orizzontale, così come l’attuazione dell’assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, che può passare anche da forme dal basso. L’iniziativa si incentra su due ambiti strategici e fondamentali, formazione e politica, sui quali anche come Provincia investiremo nei prossimi mesi, con attività formative rivolte ad amministratori e aspiranti amministratori, con contenuti tecnici proposti in una prospettiva più valoriale e sistematica”.

Anche Andrea Romano, direttore generale della Provincia, evidenzia come “l’iniziativa formativa è interessante, perché dimostra l’impegno nella missione di innalzamento della qualità della dimensione culturale degli amministratori della provincia di Lecce, ed anche per il valore e l’esperienza delle personalità che coinvolge”.

Infine, Vincenzo Specchia, referente organizzativo, dichiara: “Il buon successo dell’edizione 2022 ha spinto l’associazione a riproporre questo nuovo corso in partenza, che registra già 20 iscritti provenienti da vari Comuni del Salento. Particolare attenzione è stata posta all’aspetto tecnico, per una formazione utile ai giovani amministratori o a coloro che vogliono diventare tali”.