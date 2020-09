«Dopo mezzanotte salta l’energia elettrica e i nostri elettrodomestici si rompono», l’ira dei cittadini di Villa Convento

«Da una settimana a Villa Convento, dalla mezzanotte in poi, salta continuamente l’energia elettrica. Notiamo forti sbalzi della corrente e salvavita che impazziscono. Per non parlare poi dei danni subiti agli impianti elettrici e soprattutto agli elettrodomestici (televisori, frigoriferi, lavastoviglie, cancelli automatici, ecc.)».

La segnalazione giunge in redazione mista a molta preoccupazione per i danni economici subiti da vari nuclei familiari nella frazione alle porte di Lecce. Danni che si teme non possano essere ristorati perché sarà molto difficile dimostrare le eventuali responsabilità che sarebbero in capo a chi gestisce la rete elettrica.

«Avete visto come giocano con la corrente elettrica (scaricando la tensione) su Villa Convento allo scoccare della mezzanotte? Sembra un’operazione fatta da remoto. Ecco come si guastano i nostri elettrodomestici e impianti di allarme», scrive un cittadino della frazione del capoluogo.

«Mi chiedo è normale che a casa mia la notte si sente un tic al contatore..e durante la sera la luce si alza e si abbassa..e poi le bollette arrivano esagerate…E noi pensavamo fosse un nostro problema..Senza parole…A me hanno rotto il frigo. Come debbo fare?» riecheggia un altro abitante.

Eppure i cittadini non si fermano e ne discutono su vari gruppi facebook. C’è chi non vuole sentire parlare di guasti ma è convinto che si tratti di sovraccarichi di tensione elettrica che si scaricano su Villa Convento che ne subirebbe i danni.

Anche la via principale, Via Pavarotti, subisce gli effetti di questi evidenti disagi e dalla mezzanotte in poi diventa completamente buia, quasi impossibile da essere percorsa.