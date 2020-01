A Caprarica un Processo di Rigenerazione agricola per gli ulivi, appuntamento alle Scuderie della Famiglia Greco

Un Processo Partecipato di Rigenerazione Agricola per gli ulivi colpiti da xylella, quello cui darà vita l’amministrazione comunale di Caprarica di Lecce il prossimo 24 gennaio, in risposta alle tante sollecitazioni emerse. L’iniziativa fa seguito ad altri incontri tenuti sul tema, l’ultimo dei quali il 25 ottobre 2019, in cui sono stati presentati i dati dell’analisi compiuta dal Comune assieme a Coldiretti per verificare come far ripartire l’attività agricola a seguito del dramma Xylella.

Il Processo di Rigenerazione Agricola sarà implementato con l’ausilio e il supporto dell’Associazione Città dell’Olio, di diverse Associazioni Agricole, del Distretto Agro-alimentare Jonico Salentino e di LegaCoop e sarà finalizzato a garantire una riqualificazione della proprietà fondiaria secondo i criteri di redditività, cura del paesaggio e delle corrette pratiche agronomiche.

Il primo incontro del 24 gennaio sarà l’occasione per presentare la proposta di Rigenerazione Agricola e assistere film ‘Amalaterra’ del regista Gabriele Greco, che racconta il dramma della nostra terra e la possibilità di riscatto che abbiamo di fronte. Il film è stato già presentato e premiato in vari festival internazionali. La manifestazione si svolgerà alle ore 18.00, presso le Scuderie della Famiglia Greco in Via Matteotti.

“La partecipazione e l’adesione sono essenziali per poter contribuire a dare un futuro alla nostra terra e al nostro territorio. Per questo abbiamo predisposto ‘Avviso Pubblico di partecipazione al processo di Rigenerazione Agricola’ che presenteremo prima della proiezione del film è che è reperibile sul sito del comune www.comune.caprarica.le.it e lo stiamo accompagnando con iniziative che abbiano un valore culturale proprio perché riteniamo che l’olivicoltura e la cultura olivicola (e quindi il valore della proprietà fondiaria) rappresentino un tratto essenziale della nostra terra. Senza rischiamo la completa polverizzazione del nostro territorio. Per questo l’evento è aperto a chiunque abbia a cuore il destino del Salento”, sottolinea il Sindaco Paolo Greco, Vice Presidente della Associazione Nazionale Città dell’Olio.

La finalità del processo di Rigenerazione Agricola è quella di consentire ai piccoli proprietari di terreni agricoli di accedere – direttamente o indirettamente – alle incentivazioni ed ai finanziamenti per il reimpianto del capitale produttivo, senza rinunciare alla proprietà dei terreni e, in un’ottica mutualistica, senza oneri e costi per gli aderenti.

Fa eco al primo cittadino il regista Gabriele Greco che sarà presente all’evento: “Ho pensato che fosse necessario raccontare il dramma della Xylella attraverso la voce delle persone che lo vivono in prima persona, come gli agricoltori, che in pochi mesi hanno visto vanificarsi i sacrifici di una vita intera. ‘Amalaterra’ vuole infondere un messaggio di speranza, soprattutto tra le nuove generazioni, potendone accrescere la consapevolezza, il rispetto e l’amore che bisogna nutrire per la propria terra”.