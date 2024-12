‘Professionalità e umanità’, il CCM di Lecce elogia l’Ospedale di Scorrano’,

Il Comitato Consultivo Misto dell’Asl Lecce, presieduto da Romeo Delle Donne, ha espresso un caloroso apprezzamento per l’operato dell’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano.

In un momento storico in cui il sistema sanitario nazionale affronta numerose sfide, la testimonianza di Delle Donne rappresenta un raggio di sole. Il Presidente del CCM ha sottolineato come siano frequenti le lettere di ringraziamento e di stima rivolte a medici, infermieri e a tutto il personale dell’ospedale, evidenziando l’eccellenza di alcune unità operative come Gastroenterologia, Cardiologia e Pediatria, ecc.

“La professionalità si intreccia con l’umanizzazione” – afferma Romeo Delle Donne – sottolineando come a Scorrano la cura del paziente non si limiti all’aspetto medico, ma si estenda a una dimensione più ampia, che considera l’individuo nella sua totalità.

Un plauso particolare è stato rivolto al Direttore Sanitario, Osvaldo Maiorano, per la sua dedizione e passione nel creare un ospedale “a dimensioni umane e di alta professionalità”.

La testimonianza del CCM conferma quanto l’Ospedale di Scorrano sia un punto di riferimento per la comunità locale e non solo, un luogo dove la salute viene tutelata con competenza e umanità.