“Professioni del futuro e nuove competenze”, al via il primo webinar di “Direzione Futuro”

Il mondo del lavoro sta rapidamente cambiando e le figure digitali sono sempre più richieste dalle aziende e dal mercato. Si terrà domani mattina, 14 aprile, alle ore 11:00 il webinar “Professioni del futuro e nuove competenze: la centralità dell’uomo e delle soft skills 4.0, come volano di crescita e di ripartenza del periodo post covid” che inaugurerà il ciclo di incontri per l’orientamento del Sistema Its Puglia. L’evento sarà fruibile in diretta su Youtube tramite il link: https://youtu.be/MyxJCFs1f5Y.

Al centro dell’evento di domani il primo di grandi temi di attualità che stanno pervadendo i primi anni Venti del nuovo Millennio. Sarà questa l’occasione per sottolineare come l’offerta formativa terziaria di Alta Specializzazione degli Its può rispondere alle sfide del nostro tempo. Ad animare il primo appuntamento dedicato alle “competenze trasversali” da affiancare a quelle tecniche saranno Barbara Demichelis, Human Resources Advisor, esperta di sviluppo competenze e orientamento, Cesare De Palma, Coordinatore gruppo tecnico Education Confindustria Puglia e Presidente Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica Confindustria Bari Bat, Ettore Bambi, giornalista, change e project manager, esperto di politiche attive del lavoro e delle industrie creative.

A dialogare con loro ci sarà Vincenzo Magistà, coadiuvato da due studentesse al quarto anno di liceo, le “sentinelle del target”. Le due ragazze saranno le portavoce delle curiosità degli studenti collegati in diretta streaming, assistite dalla giornalista e volto televisivo Barbara Politi, nella sua funzione di “giornalista tutor”. Gli ITS parleranno tramite le testimonianze di loro studenti e di testimonial delle aziende partner, con il dottor Salvatore Latronico, presidente del Distretto Produttivo dell’informatica pugliese per Apulia Digital Maker, Michele Turchiano HR Manager Masmec Spa per ITS Cuccovillo, David Rodriguez Calvo, Staffing Solutions Consultant – Dipartimento Staff Leasing e apprendistato Adecco Italia S.p.A. per ITS Turismo, l’ingegnere Martino Filomena per l’ITS Moda, la dott.ssa Anna Strippoli, Digital Promoter PID Bari per l’ITS Agroalimentare e il dott. Nicolò Berghinz, Responsabile sviluppo, Relazioni Esterne&Public Affairs ALIS Associazione Logistica della dell’Intermodalità Sostenibile, per ITS Logistica.

Sono temi di grande importanza quelli sui cui il ciclo di seminari si incentra rivolgendosi ai ragazzi che devono fare una scelta importante per il loro futuro. Proprio per questo i seminari si terrano in orario scolastico, per dare la possibilità a tutti gli Istituti di partecipare con le classi interessate sia in modalità sincrona (in diretta), sia in modalità asincrona (rivedendo la registrazione nel canale Youtube del Sistema ITS). Gli Istituti potranno dunque riconoscere ai partecipanti crediti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). Prosegue per il terzo anno il programma di attività di potenziamento del “Sistema ITS Puglia” finanziato dal Ministero dell’Istruzione e sostenuto dalla Regione Puglia

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 21 aprile ore 11:00 – Sviluppo sostenibile: economia circolare, blue/green economy (declinato nei vari ambiti);

Mercoledì 28 aprile ore 11:00 – Trasformazione digitale: il punto di vista delle aziende – obiettivi e competenze necessarie a breve e medio termine;

Mercoledì 5 maggio ore 11:00 – Scenari globali/internazionalizzazione: come muoversi, progettare e programmare la Formazione Specialistica e Professionalizzante negli scenari che si stanno profilando.