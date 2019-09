Rete civica e Network solidale, a Gallipoli spazio ai giovani volontari con i progetti del servizio civile

Otto posti e due progetti per arricchire il bagaglio culturale e accrescere competenze ed esperienza da mettere al servizio di una futura occupazione. È quanto proposto dal Comune di Gallipoli con “Rete Civica” e “Network solidale”, due progetti che l’Assessorato alle Politiche Sociali e culturali ha rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, intenzionati a spendere un anno al servizio della comunità e a cimentarsi in un’esperienza che garantisce l’implementazione delle conoscenze e l’arricchimento del curriculum.

Con il progetto “Rete civica”, presentato in co-progettazione con i comuni di Taviano, Gallipoli, Lizzanello e Racale, i giovani volontari si confronteranno con il mondo del turismo, acquisendo dimestichezza nel settore cardine dell’economia gallipolina.

I quattro volontari selezionati saranno chiamati a fornire un primo orientamento informativo sui servizi del comune e le modalità di accesso, offriranno supporto ai turisti affiancando l’attuale servizio informativo turistico (IAT) e faciliteranno le comunicazioni delle attività promosse nel settore delle politiche giovanili attraverso un servizio dedicato ai giovani, alle politiche del lavoro e alle opportunità di animazione culturale.

Il progetto Network solidale prevede, invece, il coinvolgimento di quattro volontari nelle attività di welfare leggero, dedicate al supporto di cittadini riversi in condizioni di disagio e all’assistenza domiciliare in favore di anziani e adulti. I progetti prevedono un rimborso mensile di 433,80 euro e sono volti anche all’inserimento di giovani con basso livello d’istruzione, come dimostra la garanzia di un posto riservato loro in ogni progetto.

“È un’occasione importantissima per mettersi in gioco – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Angelo Mita – Il Comune di Gallipoli in prima linea per offrire ai giovani possibilità altamente formative.

Otto posti per otto giovani: acquisire competenze e professionalità, crescere e imparare. Il mio è un invito a tutti i giovani a provarci, a cogliere al volo quest’opportunità che, perché no, potrebbe rappresentare per alcuni un ottimo trampolino di lancio nel mondo del lavoro”.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza è fissata alle ore 14:00 del 10 ottobre 2019.