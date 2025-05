Musica, cinema, sport e lettura. Al via quattro progetti di Tria Corda per i bambini del Polo Pediatrico

Sarà un mese di grande fermento per l’associazione Tria Corda ODV, promotrice e capofila del progetto legato alla realizzazione del Polo pediatrico del Salento. Sono quattro, infatti, i progetti destinati ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce pronti a partire in questi giorni e che hanno tutti un unico denominatore comune: l’umanizzazione delle cure.

L’obiettivo, infatti, è quello di alleviare con amore e creatività il peso dell’ospedale sui bambini e sui ragazzi, costretti a combattere ogni giorno una battaglia contro la loro malattia.

Si comincia sabato 3 maggio, a mezzogiorno, nel reparto di Pediatria con “Musica in corsia”. Il progetto – nato nel 2017 e realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce – fa leva sulla musica come strumento terapeutico per allontanare per qualche momento le sofferenze patite dai bimbi in una stanza di ospedale. Durante la mattinata è previsto un incontro accompagnato dalle note musicali del quartetto di saxofoni Sax Libitum.

Lunedì 5 maggio, invece, alle ore 10, prenderà il via “Movies for children”. Il progetto finanziato dall’8×1000 della Chiesa Valdese e giunto oramai alla sua terza edizione è strutturato in due tranche: i laboratori audio visivi, che saranno curati da Paolo Pisanelli, regista e direttore artistico del Festival del Cinema del Reale, e le proiezioni cinematografiche, appositamente selezionate, che si svolgeranno in autunno in collaborazione con l’Associazione Eutopia. Tutti gli appuntamenti saranno seguiti dalle psicologhe della Cooperativa Psifia per monitorare l’efficacia del progetto. Lunedì 5 maggio si inizierà nel reparto di Reumatologia pediatrica, Martedì 6 maggio – sempre alle ore 10 – l’iniziativa si trasferirà nel reparto di Oncologia pediatrica, per poi proseguire negli altri reparti pediatrici.

Grande attesa per l’importante novità tra i progetti firmati Tria Corda: Mercoledì 7 maggio nel reparto di Chirurgia pediatrica prende il via il progetto “Cuori in movimento”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Tria Corda e Decathlon Store di Surbo, con il contributo di Fondazione Decathlon Italia. Un giorno alla settimana i bambini ospiti dei reparti del Polo pediatrico dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce verranno coinvolti in attività motoria accuratamente adattata(freccette, calcio, tennis, pingpong e basket), utilizzando materiali idonei e messi a disposizione grazie alle competenze acquisite dal personale specializzato e opportunamente formato in collaborazione con il corso di Scienze Motorie dell’Università del Salento.

Infine, il progetto dedicato alla lettura: “Leggi tu, che leggo anch’io”, giunto al suo quinto anno di attività, e divenuto ormai un ‘must’ di Tria Corda per il Polo Pediatrico. Gli studenti delle scuole secondarie superiori di Lecce, impegnati in un laboratorio sulla lettura teatralizzata tenuto da Ippolito Chiarello, direttore artistico di Nasca il Teatro, si recheranno lunedì 19 maggio nel reparto di Oncologia pediatrica del Fazzi, e a seguire negli altri reparti, per realizzare le letture che quest’anno sono dedicate al classico “Fiabe al telefono” di Gianni Rodari.

Il successo registrato con gli studenti delle scuole ha fatto sì che quest’anno il progetto si sdoppiasse anche con un gruppo di adulti. Stesso format: laboratorio di lettura teatralizzata con Ippolito Chiarello e lettura in ospedale a partire dal mese di giugno.

Un’altra grande novità di quest’anno è che tutti i progetti saranno supportati dai volontari ospedalieri di Tria Corda appositamente formati con il corso “Be volunteers”, tenutosi a febbraio.

Musica, cinema, sport e lettura, dunque, per regalare piccole gioie e piccoli sorrisi provando ad alleggerire i disagi e le sofferenze vissuti dai piccoli pazienti costretti a vivere in un lettino di un ospedale, con la certezza di offrire attività che serviranno a veicolare meglio le terapie farmacologiche proprio grazie ad un maggiore benessere della vita in ospedale.