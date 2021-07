La Puglia a scuola di russo, parte il progetto finanziato dalla Regione per l’apprendimento della lingua in tutte le scuole

Sono tante le domande a cui cercherà di dare una risposta “Puglia-Russia 2021. Percorsi conoscitivi e formativi tra culture, saperi linguistici, letterari e musicali nella prospettiva di un apprendimento permanente”.

Il progetto finanziato dalla Regione Puglia è attuato dal Liceo “Virgilio Redi” di Lecce, capofila dell’iniziativa e ha visto la partecipazione di partner prestigiosi come il Dipartimento di Studi Umanistici (Università del Salento), l’Università Statale di Mosca “M.V. Lomonosov”, il Centro Montessori di San Pietroburgo “Zolotaja busina”, la Scuola Statale 193 di San Pietroburgo, l’I.S. “Filippo Smaldone” di Lecce, l’I.C. “Rina Durante” di Melendugno (Le), l’I.C. Polo 1 di Galatina (LE), l’I.S.S. “A. De Pace” di Lecce, l’I.C. “Italo Calvino” di Alliste (Le), il Balletto del Sud di Lecce, il Centro Studi Koinè Europe, l’Accademia della Minerva.

Al centro del progetto una sola parola chiave: innovazione didattica e metodologica. Obiettivo del cammino formativo che si concluderà a ottobre, infatti, è la promozione dell’apprendimento di una lingua, in particolar modo il russo e l’italiano, attraverso la didattica musicale e le tecniche dei sistemi integrati di traduzione.

Si guarda al futuro” – afferma il Prof. Dario Cillo, dirigente scolastico del Liceo “Virgilio Redi” – Il progetto, che nasce con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la cultura russa in Puglia e la lingua e la cultura italiana in Russia, crea occasioni di contatto e confronto tra Scuole e Università pugliesi e russe, promuovendo fortemente il territorio pugliese, stimolando il legame tra la Russia e la Puglia”. “Da non dimenticare, – continua il Dirigente Scolastico – l’attenzione verso gli operatori della Scuola che potranno documentare questo cammino formativo e professionale attraverso il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti previsto dal M.I.U.R.”

I prossimi appuntamenti

Sono ancora molti gli appuntamenti previsti per le prossime settimane, a partire dal 26 luglio con l’incontro con la Prof.ssa Donata Maria Bruno, Parole, musica e dimensione cosima nei paesaggi russi. Per il 27 luglio, invece, è previsto l’incontro con la Prof.ssa Giorgia Politi dell’Università del Salento, Uno sguardo alla letteratura russa contemporanea: la scrittura al femminile. Il 28 luglio, infine ci sarà l’incontro con la professoressa Anna Pugacheva.

Disponibile anche un corso di base per docenti italiani per apprendere la lingua russa, codice identificativo su piattaforma Sofia 61091.

Per maggiori dettagli e per iscriversi, consultare la locandina qui.