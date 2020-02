Al progetto sociale “Ci Mettiamo in gioco” il Premio “Fair Play al Valore Etico” del Panathlon

Si è svolto ad Alessano, presso la Palestra IISS “G. Salvemini”, “Ci siamo messi in gioco, su Passi Diversi”, evento conclusivo del progetto “Ci mettiamo in gioco”, iniziativa fortemente voluta da un partenariato composto da ASD “Oratorio S. Ippazio” di Tiggiano (Capofila), dall’Oratorio “Karol Wojtyla” di Cerfignano, dalla Pallavolo Azzurra di Alessano e dall’Azzurra Donne di Alessano. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentati, nazionali e locali, del mondo sportivo, impegnati nell’inclusione nello sport.

In occasione dell’evento finale, Ludovico Malorgio, Presidente del Panathlon Club Lecce, ha consegnato ai rappresentanti del Partenariato, il Premio “Fair Play – Mario Stasi” al Valore Etico.

Una lettera della Presidenza del Consiglio

Inoltre, Giuseppe Pierro, Responsabile “Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato una lettera a Don Lucio Ciardo, in qualità di rappresentate del soggetto Capofila del progetto, nella quale ha lodato l’iniziativa: “Ci mettiamo in gioco rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra mondo sportivo, educativo, sociale e del volontariato per il superamento del disagio economico e sociale perché, agendo sulle potenzialità insite in ogni essere umano e abbattendo le barriere, trasmette ai giovani la speranza in un futuro migliore. Dare l’opportunità di accesso allo sport a bambini e ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economiche, fisiche, psichiche e culturali, insegnare loro valori etico-comportamentali quali il rispetto dell’avversario e delle regole, il lavoro di squadra, lo spirito solidale, aiuta sicuramente a prevenire e contrastare fenomeni di dispersione scolastica e devianza giovanile. Grazie per quanto avete fatto”, si legge nella missiva.

Sempre a Don Ciardo, nel corso dell’evento, Antonio Pellegrino, Delegato Provinciale del Coni di Lecce, ha consegnato il gagliardetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Partenariato di “Ci mettiamo in gioco”, realizzato con il contributo dell’Ufficio per lo Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composto oltre che da: Don Lucio Ciardo, ASD Circolo Parrocchiale “Oratorio S. Ippazio” di Tiggiano Capofila “Ci mettiamo in gioco”, da Don Pasquale Fracasso, Oratorio “Karol Wojtyla” di Cerfignano – Santa Cesarea Terme, Massimo Venneri, Presidente Pallavolo Azzurra SSD a r.l. Alessano, Paolo Casarano, Presidente ASD Azzurra Donne Alessano.

“Ci mettiamo in Gioco”

Progetto è stato avviato nel gennaio 2019, nei dodici mesi di attività, ha allargato le opportunità di accesso allo sport per bambini, ragazzi e adulti che si trovano alla periferia del sistema sociale per difficoltà economiche, fisiche, psichiche, culturali. Offrendo occasioni di incontro e interazione tra diverse culture, età, abilità e capability. Si è svolto nel Sud Salento, terra oggi “estrema” riconosciuta come area interna depressa, da sempre terra di sbarchi e di accoglienza. Il partenariato ha scelto un percorso di aggregazione inclusiva attraverso attività sportive e ludico-ricreative rivolte a famiglie a basso reddito con problemi di abbandono scolastico e immigrate, spesso in presenza di minori non accompagnati, andando a operare nell’ambito dell’educazione extra-scolastica dei minori e dell’inclusione dei giovani, migranti e portatori di diverse abilità che versano in situazioni di disagio sociale.