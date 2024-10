“Ideas of sustainability for Europe”, gli studenti di Martano e Carpignano protagonisti del Progetto Erasmus+

La Scuola Secondaria di Iº grado “Antonaci” di Martano e Carpignano prende parte alla terza ed ultima mobilità del progetto denominato “Ideas for sustainability for Europe”.

L’Istituto Comprensivo è partner di un progetto più ampio, Erasmus+, insieme ad altre tre scuole di Grecia (capofila del progetto), Lussemburgo e Spagna. Esso prevede una modalità di svolgimento cosiddetta blended con alcune attività da svolgere prettamente online (collaboration week, debates, cooperative learning) e modalità in presenza in cui gli studenti vivono per una settimana presso una famiglia ospitante, incontrano gli studenti della scuola partner, conoscono il territorio e svolgono diverse attività laboratoriali e ricreative.

Dopo aver vissuto una settimana, nel marzo 2024, presso le famiglie ospitanti dell’Istituto IES Marismas di Los Palacios in Spagna e nel maggio 2024 dell’Istituto Europeo del Lussemburgo, gli studenti viaggiano alla volta di Salonicco, Grecia. Un gruppo di 8 studenti e due docenti saranno impegnati dal 14 al 18 ottobre presso la IV Scuola Primaria di Kalamaria – Salonicco in una serie di attività che prevedono: escursioni sul territorio, creazione di un manifesto comune su varie proposte ambientali ed ecosostenibili, worshops e laboratori didattici, tutto esclusivamente in lingua inglese.

Il progetto terminerà nella settimana dall’11 al 15 novembre 2024, settimana in cui 28 famiglie martanesi ospiteranno altrettanti studenti provenienti da Grecia, Lussemburgo e Spagna.