L’Unione Sportiva Lecce con il Salento in Vaticano da Papa Francesco

Giornata emozionante ieri mattina in Vaticano a Roma per l’Unione Sportiva Lecce che in collaborazione con Arcidiocesi di Lecce, Centro studi Visioni da Sud e Associazione nazionale Città dell’olio ha incontrato Papa Francesco per portare alla sua attenzione il progetto ‘Forti come gli ulivi’, nato per tutelare e promuovere il brand Salento.

Il Santo Padre si è intrattenuto per comprendere le ragioni della campagna di sensibilizzazione, da parte di un territorio colpito dal dramma della Xylella.

La delegazione salentina, guidata dal direttore generale dell’US Lecce Giuseppe Mercadante, ha donato al Papa una maglietta ufficiale del Lecce calcio con il nome Francesco, le magliette Forti come gli ulivi realizzate dal Centro Studi Visioni da Sud e una confezione di olio extravergine estratto dalle tre varietà principali salentine (ogliarola, cellina e leccino) offerte dall’Associazione nazionale Città dell’Olio.

“Il Lecce calcio è vicino ad ogni iniziativa utile per il territorio sia di carattere sociale che culturale, ma questa in particolare ci sembra importante per il futuro della nostra economia agricola, che ha bisogno di nuovo entusiasmo e nuovo coraggio. Ecco perché Forti come gli ulivi è uno slogan che abbiamo sposato, e siamo felici che Papa Francesco abbia accolto con grande gioia il nostro omaggio”, ha affermato il presidente dei giallorossi, Saverio Sticchi Damiani.

Le iniziative proseguiranno nel corso delle prossime settimane, coinvolgendo l’opinione pubblica oltre il territorio salentino.