Tutti a scuola di ecologia marina con l’Amp di Porto Cesareo, prosegue il progetto “Nel blu dipinto di brutto”

Qual è lo stato di salute del mare? Cosa può fare l’uomo per rispettarlo, preservarlo e avviare pratiche virtuose?

Anche di questo si è parlato a Porto Cesareo, presso l’Istituto Comprensivo, in un incontro rivolto agli insegnanti del comune rivierasco nell’ambito del progetto “Nel blu dipinto di brutto, il bello del mare è mantenerlo pulito”, dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

Marine litter, abbandono incontrollato di rifiuti nei fondali ma anche buone prassi, recupero degli stessi e conferimento nell’eco centro blu (progetto pilota in Italia) situato presso lo scalo d’alaggio, addio alle plastiche e gestione consapevole e rispettosa del rapporto uomo-mare, saranno al centro del cammino condiviso avviato da Amp in collaborazione con la Dirigente scolastica di Porto Cesareo, Ornella Castellano, che avrà come protagonisti i docenti e come relatori gli esperti dell’AMP e i responsabili del progetto di comunicazione.

“L’educazione al rispetto dell’ambiente terracqueo deve partire dalla più tenera età ed è per questo che il progetto dell’Area Marina Protetta di cui siamo partner attivi, si rivolge anche agli studenti delle nostre scuole. Sono proprio loro, i ragazzi, il terreno fertile su cui lavorare insieme per costruire nuove consapevolezze”, commenta il primo cittadino della città ionica, Salvatore Albano.

Nello specifico, i ragazzi (550 in tutto, compresi i piccoli della scuola dell’infanzia), potranno realizzare manufatti individuali o installazioni di gruppo partendo da materiali che troveranno o raccoglieranno sulla riva – con le famiglie – e che rappresentano il degrado della marine litter.

Solo agendo con il rifiuto in via di decomposizione, i ragazzi potranno comprendere il pericolo che comporta, per l’intera comunità.

L’incontro è stata l’occasione per scegliere e organizzare insieme i dettagli dell’evento “Villagio Ecoblu” che si terrà a ottobre in piazza a Porto Cesareo.

I ragazzi in quell’ occasione potranno esporre le loro installazioni sulla marine litter e spiegarle ad alunni e cittadini.