A Veglie tutto pronto per il progetto “Orti Urbani”

Venerdì 9 maggio alle ore 18,30 a Veglie, presso la biblioteca comunale in via Siena n. 1, si terrà l’incontro di presentazione del progetto “Orti di Puglia – Gli orti urbani come spazi di aggregazione, inclusione e sostenibilità”.

Interverranno all’incontro: Mariarosaria De Bartolomeo – Sindaco di Veglie, Cosimo Vetrano – Consigliere Comunale, Giovanni Muia – Dottore Agronomo, Ilaria Calò – Vicepresidente InnovAction Soc. Coop.

Seguirà una tavola rotonda sul tema “Orti urbani: spazi comuni di vita sociale”, a cui parteciperanno rappresentanti di associazioni e di istituzioni locali.

Nell’occasione saranno illustrati il Regolamento per l’assegnazione degli orti urbani e le modalità per partecipare.

Il Comune di Veglie è risultato beneficiario del finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Orti di Puglia”, promosso dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia. Il progetto, attuato in collaborazione con la cooperativa InnovAction, l’Orto Botanico dell’Università del Salento e varie realtà associative locali, mira alla valorizzazione degli orti urbani come spazi di aggregazione, inclusione e sostenibilità.

Il progetto prevede la riqualificazione di una parte dell’orto urbano già esistente composto da 16 lotti, mediante l’installazione di casette prefabbricate per il ricovero attrezzi, serbatoi per l’irrigazione, una compostiera in legno da 1000 litri, una piccola serra e un’area ricreativa attrezzata con pergola, panche e tavolo. L’obiettivo è promuovere un modello integrato che unisca coltivazione, socialità e rispetto dell’ambiente, anche attraverso il recupero delle acque meteoriche e l’uso di compost prodotto in loco. In questa prima fase saranno attrezzati e assegnati n. 4 lotti ad uso orto urbano e n. 1 ad uso orto socio- terapeutico.

Il progetto include anche attività formative e laboratoriali: un corso sul compostaggio rivolto agli ortolani, un modulo formativo su tecniche agricole, stagionalità e apicoltura rivolto anche agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Veglie, e laboratori di educazione ambientale e alimentare ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare il GOAL 12 su consumo e produzione responsabili.

“Il modello che si intende diffondere considera gli Orti di Puglia come uno spazio comunale per coltivare relazioni sociali in cui sperimentare la dimensione solidale e partecipata della sua comunità”, le parole del consigliere Cosimo Vetrano

“Accanto alle azioni di cura di tipo educativo rivolte direttamente a giovani e bambini, l’interesse generale che l’amministrazione intende tutelare poggia sul principio di promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio comunale sulla necessità di salvaguardare e riqualificare il territorio anche attraverso la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti destinati alla produzione di alimenti genuini per l’auto-consumo” spiega il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo