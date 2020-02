Rigenerazione e iniziative contro il degrado urbano a Santa Rosa, approvato il progetto

Ristabilire e riqualificare il patrimonio edilizio, una lotta contro il degrado urbano. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa approvata in dalla Giunta Comunale di Lecce per il quartiere Santa Rosa. Il progetto prevede molti punti tra cui l’ampliamento dell’area pedonale in corrispondenza della fontana, l’eliminazione della pavimentazione inutilizzabile e deteriorata con la conseguente costruzione di una nuova pavimentazione, abolizione della zona verde centrale che si presenta come un ostacolo verso la fontana e la sistemazione di green zone con nuove specie arboree ad integrazione delle alberature già presenti, le quali saranno adeguatamente trapiantate.

Una riqualificazione, dunque, di tutte le zone comprese tra via Adige e via Tevere dove l’impegno è quello di costruire delle aree di sosta e una pista ciclabile. Saranno, infine, realizzate sei rampe in prossimità degli attraversamenti pedonali, con scopi di tutela e protezione per le persone non vedenti.

Sono questi gli obiettivi presentati dalla Giunta Comunale per la riqualificazione dell’area pedonale tra Piazza Indipendenza, via Adige e via Tevere. Non di meno importanza, all’interno del progetto, la piazza dov’è situata la fontana, simbolo del quartiere e di tutte le zone adiacenti. L’iniziativa è economicamente supportata con Fondi CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per una somma totale di 330.000 euro.

Tra i vari territori da riqualificare si conta una superficie totale di 1.900 metri quadri. In generale questi importanti interventi di recupero hanno la finalità di migliorare la vivibilità all’interno del quartiere e di influire positivamente sulla condizione delle zone interessate, ma anche dell’intera città, apportando delle modifiche fruttuose non solo in campo edile, bensì per la tutela e il rispetto dell’ambiente.

Il vicesindaco Alessandro Delli Noci ha espresso il suo consenso riguardo al progetto di riqualificazione, definendolo di estrema importanza per il quartiere e stabilire un clima di maggiore serenità circa la convivenza di tutti gli enti della comunità in generale e non solo dei cittadini residenti a Santa Rosa.