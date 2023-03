“Sguardi e immagini”, all’Istituto De Pace presentato un progetto per costruire e ricostruire la realtà

Vedere non è solo un’attività sensoriale ma anche intellettiva. Guardare significa imparare, la visione è sostanzialmente comprensione, ecco perché nulla meglio del Cinema è in grado di rappresentare la realtà. Questo e altro è alla base del progetto presentato oggi nell’auditorium Freccia dell’istituto Antonietta De Pace che insieme al liceo Siciliani di Lecce e al comprensivo De Blasi di Gagliano del Capo si è aggiudicato il bando nazionale dal titolo “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte la dirigente scolastica del De Pace Silvia Madaro Metrangolo, il pedagogista Salvatore Colazzo dell’Università del Salento, la docente Ada Manfreda, il regista e sceneggiatore Alessandro Valenti, l’attore Gabriele Greco, e la dott.ssa Giovanna Bino, direttrice della biblioteca dell’archivio di Stato di Lecce.

Il progetto che mira a ridisegnare il paesaggio attraverso la costruzione video grafica, a partire dalle opere pittoriche di alcuni illustri paesaggisti salentini, gode di importanti partnership come quella di Espèro srl, Scirocco Films e Teatro cinema DB d’Essai.