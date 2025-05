A Veglie avviata la selezione pubblica per il progetto “Sport e Integrazione”

Il Comune di Veglie ha avviato la selezione pubblica finalizzata all’individuazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, affiliate a federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, o altre analoghe, aventi sede legale e operativa nel Comune di Veglie, che vogliano partecipare al progetto “Sport e Integrazione” proposto dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero, con l’obiettivo del sostegno alla pratica sportiva dilettantistica per la stagione sportiva 2025-2026.

Il progetto è rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico, mediante l’assegnazione di benefici economici a rimborso integrale del costo che essi sosterranno per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica.

Il termine per la presentazione domande è fissata per il 26 maggio 2025, alle ore 12:00.

“Il progetto rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico, ha come obiettivo quello di promuovere l’inclusione sociale e culturale attraverso la pratica sportiva”, afferma il Sindaco Maria Rosaria De Bartolomeo.

“Per quest’anno sono previsti venti contributi che sosterranno le spese di un’intera stagione sportiva ma è un progetto che vorremmo far crescere e vedere di anno in anno sempre più minori avvicinarsi allo Sport.

Ringrazio gli uffici di competenza che in quest ultimo periodo hanno lavorato tanto su questo progetto”, commenta l’assessore allo sport Gianni Rollo.