“Sport, Palestra di Legalità”, presentato il progetto sui valori dello sport

Stimolare la riflessione sul tema dei valori della pratica sportiva in connessione con i principi di legalità e inclusione da parte degli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Lecce e della Provincia, grazie a una serie di incontri presso gli istituti scolastici nel corso dei quali avvocati, docenti universitari e operatori del mondo sportivo, dialogheranno con gli studenti, tra l’altro, sulle tematiche inerenti il diritto sportivo, l’Olimpismo, i principi di lealtà e correttezza

E’ questo lo scopo del Progetto presentato questo pomeriggio, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello stadio “Via del Mare” dal titolo “Sport, Palestra di Legalità” elaborato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce unitamente alla Commissione Sport ed Eventi insediata presso il COA e la collaborazione dell’U.S. Lecce S.p.a.

“Questo è un percorso che vede l’U.S Lecce al fianco dell’Ordine degli Avvocati da molto tempo, in questi anni abbiamo parlato molto di Legalità nell’ambito sportivo e mi piace il fatto che oggi ci troviamo a condividere un percorso insieme a tanti partner che hanno aderito. il mio augurio e auspicio è quello di continuare sempre insieme e la nostra società sarà sempre presente”, ha affermato il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani.

“Ho sempre ritenuto che lo sport fosse lo strumento più idoneo tra le diverse generazioni, così abbiamo ritenuto di avviare una forma di colloquio con gli studenti dei licei. Il principio fondamentale nel diritto dello sport è la lealtà e il ruolo di un ordine professionale è quello di non rimanere solo in una stanza a parlare dei problemi, ma di diffondere la nostra funzione sociale, affinché i giovani abbiano una visione più ampia sulla legalità. Crediamo che lo sport coniugato con la regola giuridica sia il mezzo più adeguato per diffondere questo principio”, ha dichiarato, invece, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonio De Mauro.

“Siamo innamorati dello sport non solo come attività, ma per i valori di legalità che diffonde. La legalità è nel Dna del nostro corso di Laurea e il corso la società Lecce Calcio per noi è un modello, ma quando noi insegniamo lo facciamo a Lecce e qui c’è un sodalizio che con poco sta facendo grandi cose”, sono state, invece le parole di Luigi Melica Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

Hanno aderito all’iniziativa le Scuole Secondarie di Secondo Grado: Liceo scientifico Banzi Lecce, Liceo scientifico Calasso lecce, Liceo Classico Capece di Maglie, Liceo Scientifico Da Vinci di Maglie, Liceo Statale Comi di Tricase, Istituto tecnico economico De Viti De Marco di Casarano e Istituto comprensivo Maglie di Via Manzoni.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce con le medesime finalità di cui sopra ha, altresì, istituito il Premio “Sport e legalità” la partecipazione al quale è riservata alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado e ai rispettivi studenti.

Verranno premianti i migliori temi narrativi, saggi brevi o progetti multimediali (video, documentari) elaborati in forma tanto individuale quanto collettiva che meglio rappresentino ed incarnino il tema prescelto “Sport ed inclusione sociale”.

Il Regolamento disciplinante la partecipazione al Premio sarà oggetto di successiva diffusione.