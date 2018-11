Al via il Progetto Women at work, il lavoro visto dalle donne: Lecce-Tirana

Women at work è un progetto di cooperazione tra Italia e Albania dedicato alle donne inoccupate e disoccupate sia italiane, sia albanesi, sia delle comunità migranti presenti a Lecce.

Un’iniziativa che mette al centro il lavoro come strumento di crescita personale, culturale, di emancipazione e contrasto alla violenza. L’evento si svolgerà domani 23 novembre, dalle ore 18,30, presso l’Open Space di Lecce.

Women at Work è un progetto finanziato dalla Regione Puglia – Sezione Relazioni Internazionali e promosso da Casa delle Donne di Lecce (capofila) e dai partner Alveare Lecce, Meticcia Lecce, Awmr Italia – donne della regione mediterranea Italia, Wilpf Albania, BLABLABLA, Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa Lecce, Comune di Lecce – Assessorato Pari Opportunità e AcaNpo .

Cosa significa per una donna lavorare a Lecce, a Tirana, o nel resto del mondo? Quanto e come si sta trasformando la vita e il lavoro delle donne?

Queste sono solo alcune delle domande da cui si partirà per indagare l’universo femminile, per affrontare temi importanti che coinvolgono in Italia e non solo ogni donna, in modo trasversale. Si parlerà di lavoro e di come esso è concepito dalle donne, un’occasione di dialogo e confronto sulle esperienze e sulle pratiche femministe in Italia e in Albania e tra i due Paesi congiunti.

La relazione tra alcune donne della Casa e donne albanesi è antica e proprio nel Progetto Women at Work trova il culmine di collaborazione e di cooperazione.

A condurre l’incontro della serata sarà Ada Donno, cultrice delle dinamiche politico-culturali del Paese delle Aquile.

Donne provenienti da luoghi diversi intesseranno un racconto specifico e al tempo stesso comune rispetto alla dimensione del femminile, dei processi emancipativi e del lavoro; preziosa sarà la presenza di Holta Koci, Executive DirectorACA – Albanian Community Assiste di SkerdiZanaj, Professore Associato di Economia presso l’Università del Lussemburgo.

Un viaggio che intende esplorare sogni, ambizioni, difficoltà ed ostacoli di coloro che, per troppo tempo, sono state tenute lontane dai principali settori della vita sociale, lavorativa e pubblica. Un viaggio che parte dalle storie delle donne tra l’Italia e l’Albania e attraversa le differenti culture presenti a Lecce e che ha come obiettivo la promozione di percorsi di crescita culturale e personale (a partire dal lavoro), come strumenti di inclusione e contrasto alla violenza e alle discriminazioni.