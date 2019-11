Workshop e job meeting per far incontrare giovani e imprese, a Martano è tempo di ‘Coffee Jobs – Giovani in Moviment_Azione’

‘Sappiamo cosa deve essere fatto: tutto ciò che manca è la volontà di farlo’, così diceva Nelson Mandela. E probabilmente l’hanno pensata nello stesso modo gli artefici della prima edizione del ‘Coffee Jobs Martano – Giovani in Moviment_Azione‘, ovvero l’associazione culturale e sociale di promozione del territorio ‘L’Orizzonte‘ e Atena Formazione & Sviluppo.

Cosa manca perché la domanda e l’offerta in un campo complicatissimo come quello della ricerca del lavoro comincino ad incontrarsi? Probabilmente mancano le conoscenze e le occasioni. Le conoscenze per capire dove va il mondo e di quali figure professionali abbisogna. E le occasioni per incontrare quei giovani e quei meno giovani, quegli uomini e quelle donne che hanno bisogno della scintilla per accendere la miccia delle loro idee e delle loro aspettative. Nasce per questo Coffee Jobs, un evento dedicato ad aziende del territorio, per generare nuove riflessioni e creare nuove connessioni tra imprese, enti, giovani e territorio.

Tutto pronto, quindi, per il 21 e 22 novembre, nella Sala Conferenza Karol Wojtyla di Martano quando prenderanno vita due giornate per creare connessioni tra il mondo del lavoro e i giovani tramite un progetto di contaminazione tra persone, imprese e futuro esplorando le potenzialità dei nostri ragazzi e della nostra terra.

Lo si fa a Martano, città che può vantare un tessuto imprenditoriale di altissimo valore che non si è asserragliato dietro ai suoi traguardi e dietro alle sue affermazioni, ma si è messo in gioco credendo che ogni crescita ed ogni sviluppo se non sono diffusi e non creano indotto non potranno mai mettere radici nel tempo ed acquisire quella autorevolezza sociale che per un imprenditore con la ‘i’ maiuscola è sempre un valore aggiunto.

Coffee Jobs, il programma del 21 novembre

La prima giornata prevede un convegno in cui le aziende partecipanti affronteranno tematiche inerenti al mondo imprenditoriale: si parlerà di blockchain, sviluppo economico e sociale con relatori esperti di settore e i loro case history di successo. Durante il convegno ci saranno le fasi finali di due concorsi indetti per l’evento: concorso Start Up e concorso CV creativo.

Il primo, grazie alla preziosa collaborazione di The Qube Consulting, vedrà in palio un premio di 1000,00 euro con un anno di consulenza gratuita e un biglietto per lo Smau a Napoli, il più grande evento nazionale tra start up e investitori. Il secondo concorso, grazie alla partnership con Adecco Group, prevede per il vincitore un percorso personale, un assessment individuale a cura di Adecco nella propria filiale, per migliorare e incrementare le proprie soft skill. I finalisti di entrambi i concorsi esporranno il proprio progetto dinanzi la platea per aggiudicarsi il premio in palio.

Coffee Job, il programma del 22 novembre

La seconda giornata è interamente dedicata alla formula del job meeting, con l’incontro tra imprese con posizioni professionali aperte o che desiderino incontrare figure brillanti che in un prossimo futuro possano diventare risorsa per l’azienda. In questa fase saranno protagoniste dieci eccellenze imprenditoriali del nostro territorio, cinque aziende a caratura nazionale e 2 agenzie interinali in ricerca di figure professionali da inserire nel proprio organico. La manifestazione avrà diverse aeree a disposizione in cui far confluire i partecipanti: area workshop, area coffee break, area job meeting e area interviste.

Le testimonianze di grandi imprenditori

Nella due giorni saranno di fondamentale importanza le testimonianze degli imprenditori che ce l’hanno fatta. Si badi bene, non è solo una questione di successo. Si metterà l’accento, piuttosto, sulla determinazione di quei capitani d’impresa e di quei professionisti che hanno affrontato e superato le crisi, di quegli uomini e di quelle donne che hanno creduto nei loro collaboratori, che li hanno valorizzati e che hanno avuto la lungimiranza di vedere uno spicchio di futuro prima che la strada tracciata si spianasse dinanzi agli occhi di tutti. I loro racconti potranno essere di stimolo, perché come è stato detto nella conferenza stampa di presentazione, a volte è solo questione di soffiare sulle ali. Basta un po’ di vento per alzarsi in volo e per rendersi conto di avere talenti che erano stati messi nel cassetto.

Lo hanno ribadito nel loro intervento durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento Coffee Jobs anche Dario e Silvia Carofalo della Carofalo srl – Reale Mutua Assicurazioni agenzia Lecce.

Motivare e supportare i giovani è quanto di più stringente ci sia da fare in un territorio che deve ambire a qualcosa di più che essere solo “terra di sole, mare e vento” ha sottolineato Dario Carofalo.

“Il gioco di squadra è fondamentale” – le parole di Silvia Carofalo – che ha spiegato così la scelta dell’azienda di famiglia di sostenere l’iniziativa Coffee Jobs.

Un’opportunità per Martano che con questo evento mette al centro il lavoro e i giovani – ha concluso il sindaco Fabio Tarantino – auspicando che attività come queste generino quell’inclusione sociale di cui ogni società civile necessita.