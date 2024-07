Eliana Martella promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato

Lo scorso 16 luglio, in seno alla seduta del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Polizia di Stato, il Vice Questore Eliana Martella è stata promossa con scrutinio per merito comparativo al grado superiore di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Laureata col massimo dei voti in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e in psicologia presso l’Università del Salento è entrata in Polizia nel 1993 prestando servizio come funzionario presso il Compartimento Polizia Stradale della Toscana e poi in servizio presso le volanti dell’UPG e SP della Questura di Firenze, dove ha maturato un’importante esperienza nell’ambito del controllo del territorio, settore delicato e fondamentale.

Nel 2000 il trasferimento presso la Questura di Brindisi dove ha ricoperto diversi incarichi: Vice Capo di Gabinetto, Capo del Personale, funzionario addetto alla Divisione Anticrimine – Ufficio minori e infine nel 2010 il trasferimento alla Questura di Lecce dove ha svolto per svariati anni la funzione di Portavoce del Questore e vice Capo di Gabinetto, poi ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal 2021 ha diretto il Commissariato di Galatina fino 2023.

Il 18 aprile 2023, grazie alla sua pluriennale esperienza professionale nell’ambito della Divisione di Gabinetto, è stata designata anzitempo Capo di Gabinetto della Questura di Lecce facente funzione.

Nell’ambito della stessa seduta del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento è stato promosso il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Gabriele De Filippi, in servizio dal 2010 con un primo incarico come Direttore dell’Ufficio Tecnico Logistico della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda. Nel gennaio 2014viene trasferito presso la Questura di Bari dapprima con l’incarico di Funzionario addetto presso l’Ufficio del Personale per poi assumere l’incarico di responsabile del Centro di Accoglienza Rifugiati di Bari Palese in seno alla Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione.

Nel 2017 viene trasferito presso la Questura di Lecce dove assume l’incarico di Funzionario Addetto presso la Divisione Immigrazione e in seguito nel 2018 viene assegnato, in qualità di responsabile della Sezione Antiterrorismo interno ed internazionale, presso l’Ufficio Digos. Nel 2019 viene assegnato alla Divisione Anticrimine quale Vice Dirigente e Responsabile dell’Ufficio di Misure di Prevenzione Patrimoniali e Ufficio Minori e dal 2022 presso Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto dove, ad oggi, presta servizio in qualità di Dirigente.