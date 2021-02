Niente sprechi, Pronto Soccorso dei Poveri dona il cibo non venduto alle famiglie bisognose

La pandemia ha messo in ginocchio tantissime famiglie che si aggiungono a quelle che erano già in difficoltà. È in queste situazioni che la comunità può e deve fare la sua parte, mostrando solidarietà a tutte le persone che ne hanno bisogno. Molto importante è l’attività e l’impegno delle associazioni che si “prendono cura” del territorio, tendendo una mano a chi è meno fortunato.

È partita la convenzione tra l’associazione Pronto Soccorso dei Poveri e il Foscarini Catering di Antonio Greco che giornalmente produce piatti pronti. Obiettivo di questo accordo è la distribuzione gratuita di tutto il cibo non venduto: ogni giorno, infatti, l’associazione salentina distribuirà il cibo a 100 famiglie bisognose del nord Salento.

Da sempre l’associazione guidata da Tommaso Prima presta attenzione alle persone in difficoltà ed alle famiglie bisognose. Oltre ad essere un importante gesto di solidarietà, questa iniziativa ha il merito di “utilizzare” anche il cibo che normalmente andrebbe sprecato. Lo spreco di cibo è un lusso che non ci si può permettere.