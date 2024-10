Pronto Soccorso del ‘Cardinal Panico’ di Tricase, Cisl FP Lecce denuncia un blocco pericoloso

La Cisl Funzione Pubblica di Lecce alza la voce contro lo stallo che sta interessando la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase. In un comunicato congiunto, il Segretario Generale Cisl Fp Fabio Orsini e il Responsabile Sanità Antonio Piccinno esprimono profonda preoccupazione per una situazione che rischia di compromettere la salute e la sicurezza dei cittadini.

“Siamo di fronte a un paradosso inaccettabile”, dichiara Orsini. “Mentre il personale sanitario si prodiga ogni giorno per garantire le migliori cure possibili, l’ammodernamento di una struttura fondamentale come il Pronto Soccorso sembra essere vittima di giochi politici”.

Piccinno sottolinea l’urgenza dell’intervento: “Un Pronto Soccorso efficiente è un presidio indispensabile per una comunità. Ritardare la sua realizzazione significa mettere a rischio la vita delle persone. Non possiamo permettere che interessi di parte prevalgano sul diritto alla salute”.

La Cisl FP Lecce ricorda che il nuovo Pronto Soccorso non è solo un’opera di edilizia sanitaria, ma un investimento per il futuro. Una struttura moderna e attrezzata consentirebbe di migliorare l’assistenza ai pazienti, di ridurre i tempi di attesa e di garantire un servizio più efficiente e sicuro.

“Chiediamo con forza alle istituzioni locali e regionali di sbloccare immediatamente la situazione”, conclude Orsini. “È necessario un impegno concreto e immediato per superare gli ostacoli e dare il via ai lavori. La salute dei cittadini non può più aspettare”.