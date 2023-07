‘Pronto Soccorso del Ferrari al collasso’, il sindaco di Casarano sbotta contro la Regione

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Ferrari di Casarano è al collasso e il sindaco Ottavio De Nuzzo denuncia la grave situazione che mette in serio pericolo la salute di chi si rivolge alla struttura.

A Casarano oramai sono in tanti a temere che il rilancio dell’ospedale di città, così come promesso dalla Regione Puglia, tarderà ad arrivare o non ci sarà.

Il primo cittadino rilancia le denunce dei cittadini che nei giorni scorsi si sono recati al Pronto Soccorso trovandosi in una situazione di grave carenza di personale medico e paramedico e di strumentazione (troppo poche le lettighe, le sedie a rotelle per l’accoglienza e il trasferimento dei pazienti dall’ambulanza alla struttura sanitaria).

Il sindaco De Nuzzo chiede alla sanità pugliese uno sforzo forte per ridare nuova vita al Ferrari nell’interesse dei cittadini.