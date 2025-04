Nardò, prorogate al 31 dicembre le concessioni di suolo pubblico per l’installazione dei dehors

Le concessioni di suolo pubblico per l’installazione dei dehors di bar, gelaterie, ristoranti, ecc. con tavolini, sedie, ombrelloni, pedane e altri arredi, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

Si tratta delle concessioni già rilasciate ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, quelle dunque la cui richiesta è stata presentata in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento esistente e senza applicazione dell’imposta di bollo.

La proroga delle occupazioni temporanee è effettuata alle stesse condizioni e prescrizioni, senza ampliamenti o altre modifiche.

I concessionari di occupazioni con scadenza al 31 dicembre 2024 che intendano usufruire delle stesse in continuità, dovranno corrispondere il canone unico patrimoniale entro il prossimo 30 aprile recandosi presso l’ufficio Tributi muniti dell’autorizzazione in possesso.

“Si tratta – spiegano l’assessore ai Tributi Sara D’Ostuni e il consigliere comunale con delega al Commercio e alle Attività Produttive Lelè Manieri – di una possibilità prevista dal governo a sostegno delle attività produttive penalizzate dalla crisi economica e dalle conseguenze di quella energetica, che cogliamo a beneficio degli esercenti della nostra città. Misure utili e concrete per bar, gelaterie, ristoranti che in questo momento storico meritano tutta l’attenzione possibile”.

Sul sito web del Comune, ogni altro dettaglio.