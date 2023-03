“Giustizia allo sfascio”, il sit-in di protesta dei lavoratori degli uffici giudiziari di Lecce

È stato indetto per domani, 10 marzo, il sit-in e la convocazione dell’Assemblea del personale in servizio presso il tribunale per i Minorenni. A raccogliere la protesta sono le organizzazioni sindacali FP Cgil, FP Cisl e Uil PA. L’ordine del giorno previsto per l’assemblea sono le rivendicazioni nazionali oggetto del presidio dei lavoratori del ministero della Giustizia organizzato a Roma, dal titolo “Da una Amministrazione pessima ad una assente! Giustizia allo Sfascio. Rispetto all’assordante silenzio del ministero non possiamo rimanere inerti”.

Tra le rivendicazioni a livello nazionale: lo sblocco delle progressioni economiche orizzontali del personale di tutti i dipartimenti ferme al 2019; la necessità di un ampliamento degli organici di tutti i dipartimenti; lo sblocco delle carriere (passaggi giuridici dentro e tra le aree) del personale di tutti i dipartimenti

I lavoratori degli uffici giudiziari di Lecce, nella giornata di domani tra le ore 12 e le ore 14.00 si incontreranno in assemblea a cui parteciperanno anche i rappresentanti dei sindacati. Subito dopo, i lavoratori protesteranno con un sit-in su via Birago, all’esterno degli uffici Giudiziari.

Per l’occasione, i sindacati hanno invitato il Presidente del Tribunale per i Minorenni di mettere a disposizione un locale per l’assemblea.