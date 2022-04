Ospitalità e accoglienza ai cittadini ucraini, sottoscritto un protocollo tra Caritas Nardò-Gallipoli e Prefettura

È stato sottoscritto nella giornata di ieri un protocollo di intesa tra la Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli, diretta da Don Giuseppe Venneri e la Prefettura di Lecce, finalizzato all’accoglienza dei cittadini ucraini nel Salento.

Con l’accordo la Caritas si impegna, con sue risorse professionali ed economiche e senza oneri per il Ministero dell’Interno, a fornire, secondo gli standard minimi, ospitalità, accoglienza e assistenza, anche legale, alle persone beneficiarie del riconoscimento della protezione temporanea che verrà accordato a causa del conflitto bellico in corso in Ucraina, a cui si aggiungeranno anche le misure di prevenzione per il contagio da Covid e altre attività come trasferimenti e trasporti.

Il documento sottoscritto in “Via XXV Luglio”, prevede la disponibilità presso una struttura di San Nicola, utilizzabile immediatamente per le attività in questione.

L’accordo avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo alla scadenza.