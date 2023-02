Arma dei Carabinieri e Ordine dei Commercialisti insieme per la legalità, sottoscritto un protocollo

Promuovere la figura professionale del commercialista per diffondere e sviluppare una cultura della legalità. È questo il fine principale del protocollo quinquennale sottoscritto a Roma dal Comandante Generale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi e dal presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio.

In quest’ambito rientra l’incontro tra il numero uno del Comando provinciale dell’Arma di Lecce, Colonnello Donato D’Amato e il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, Fabio Corvino per dare attuazione alle azioni indicate nell’accordo.

Il protocollo prevede l’organizzazione di una serie di iniziative congiunte (seminari, conferenze, workshop e tavole rotonde) che riguarderanno l’analisi dei flussi informativi degli assetti organizzativi adottati dalle società per prevenire forme illecite di utilizzo dei dati; l’economia sostenibile e la gestione dei rifiuti con l’obiettivo di prevenire illegalità nel settore del ciclo delle attività ad esso connesse; il lavoro, la legislazione sociale e la tutela del patrimonio culturale.

La collaborazione prevede inoltre la realizzazione, anche presso gli istituti di specializzazione dell’Arma, di progetti addestrativi sulle materie di comune interesse, volti a qualificare la professionalità del personale nello specifico settore, nonché lo scambio informativo sulle richieste di erogazione di finanziamenti pubblici da parte delle imprese e/o sul rilascio delle asseverazioni e su operazioni sospette rilevate nello svolgimento delle attività di consulenza del lavoro. Attività che vedrà protagonista la “Benemerita” e tutti gli scritti all’Ordine provinciale dei Dottori commercialisti ed esperti Contabili di Lecce.