Lecce, un passo avanti verso una cultura della sicurezza sul lavoro. Presentato in Prefettura il protocollo di intesa

Un importante passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori salentini è stato compiuto con la firma del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in Prefettura alla presenza dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Lecce.

Di fronte all’allarme crescente per il numero di incidenti sul lavoro, le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza la necessità di un impegno condiviso e concreto da parte di tutte le istituzioni e del partenariato economico e sociale. Il protocollo, frutto di un lungo lavoro di concertazione, si pone l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e tutela, con un focus particolare sui settori più a rischio come l’edilizia e l’agricoltura.

Le novità del protocollo

Il documento introduce diverse novità importanti, tra cui:

– Misure specifiche per i settori a rischio: sono state introdotte misure attenzionali specifiche per l’edilizia e l’agricoltura, come l’anamnesi per i lavoratori agricoli e azioni mirate per contrastare la diffusione delle malattie professionali;

– Formazione e informazione: il protocollo sottolinea l’importanza della formazione e informazione dei lavoratori sui temi della sicurezza, valorizzando il ruolo della bilateralità.

– Progetto “Bollino blu”: viene richiamata l’importanza del progetto regionale “Bollino cantieri sicuri”, invitando le imprese ad aderire in modo più massiccio;

– Contrasto al dumping contrattuale e ai subappalti irregolari: il protocollo prevede un impegno per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e garantire la regolarità degli affidamenti negli appalti e subappalti.

– Attenzione alle alte temperature: viene dedicata particolare attenzione ai lavoratori esposti alle alte temperature, come quelli del settore edile e agricolo.

– Formazione degli studenti: il protocollo promuove l’inserimento di percorsi formativi sulla sicurezza nei PCTO, per sensibilizzare le future generazioni.

Le parole dei sindacati

Tommaso Moscara, Segretario Generale Cgil Lecce, ha sottolineato che “il protocollo rappresenta una svolta significativa per tutto quanto è salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel nostro territorio”. Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce, ha aggiunto che “bisogna continuare a insistere e persistere, facendo gioco di squadra con le istituzioni e il partenariato economico e sociale”. Mauro Fioretti, Coordinatore Territoriale Uil Lecce, ha infine ribadito l’importanza di una cultura della sicurezza e della prevenzione.

Cgil, Cisl e Uil di Lecce si impegnano a seguire con attenzione l’attuazione del protocollo e a promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte a lavoratori e datori di lavoro. Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre un maggiore coinvolgimento delle imprese e un controllo più efficace sul rispetto delle norme di sicurezza.

Il protocollo rappresenta un importante passo avanti, ma la strada è ancora lunga. È fondamentale che tutte le parti in causa si impegnino per rendere i luoghi di lavoro sempre più sicuri e tutelare la salute dei lavoratori.