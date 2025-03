Rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia, in Prefettura siglato il nuovo protocollo

Nella giornata di oggi, presso la Prefettura di Lecce è stato il nuovo “Protocollo d’intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Lecce”.

Il documento, sottoscritto dai vari soggetti pubblici e privati del territorio (Istituzioni, Enti, Organi di Vigilanza, Associazioni Datoriali e Organizzazioni Sindacali), prevede la riconferma della costituzione dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro che, tra le varie attività, si propone di: monitorare il fenomeno degli infortuni nei settori più a rischio attraverso la raccolta di appositi report; individuare strategie per la prevenzione degli stessi e promuovere l’adozione di sistemi di rilevazione dei mancati infortuni (NEAR MISS) affinché siano attivate misure migliorative idonee ad impedire il ripetersi di eventi; favorire la creazione di buone pratiche.

“Su forte input delle sigle sindacali CGIL CISL UIL – affermano Tommaso Moscara, Segretario Generale Cgil Lecce, Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce e Mauro Fioretti, Coordinatore Territoriale Uil Lecce – le parti firmatarie hanno inteso potenziare attraverso la collaborazione con gli Enti Bilaterali l’attività di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Da un lato favorendo percorsi formativi realizzati a beneficio di studenti e docenti delle scuole superiori del territorio, percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO) e Tirocini Curricolari con rilascio di certificazione finale. Dall’altro realizzando percorsi di formazione e di valorizzazione delle figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Preposti e, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, programmando moduli formativi per le imprese al fine di garantire una completa informazione in ordine al rilascio della patente a crediti”.

Sul versante dell’attività di controllo, le parti hanno concordato sulla necessità di sensibilizzare le Stazioni Appaltanti, nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, circa l’opportunità di inserire nei relativi bandi per gli appalti di lavori l’avvenuto riconoscimento del c.d. Bollino Sicurezza Cantieri, progetto regionale cofinanziato da INAIL Puglia.

Va segnalata, inoltre, l’implementazione e la valorizzazione del servizio Ispettore di Turno, sportello già attivo presso l’ITL di Lecce, deputato alla ricezione delle Richieste di Intervento e delle segnalazioni circostanziate.

Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, atteso che le lavoratrici e i lavoratori svolgono attività manuali che espongono gli stessi a rischi legati all’esecuzione di movimenti ripetuti con effetti a carico della colonna vertebrale e a quelli connessi all’esposizione ai raggi solari, viene istituito un programma di sorveglianza sanitaria mirato all’analisi dell’apparato muscolo/scheletrico con la finalità di predisporre un Libretto Sanitario Individuale e di Rischio.