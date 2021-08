8mila ammessi per 159 posti: via alla fase finale del concorso per ausiliari di Sanitaservice

L’indizione del concorso, poi la pandemia. Lo stop e ora la ripartenza. Che vedrà 8mila aspiranti concorrere per uno dei 159 posti disponibili. Dopo un iter travagliato, è alle battute finali il concorso per ausiliari bandito nel 2019 da Sanitaservice Lecce. In ballo un posto da ausiliario con contratto a tempo pieno e indeterminato, per svolgere le attività della società Sanitaservice e, nella specie, le mansioni di pulizia e ausiliarato, portierato, cura del verde e traslochi.

Dopo la scrematura iniziale sono circa 8mila gli aspiranti all’assunzione; 17mila, invece, i partecipanti alla prova preselettiva, consistente in un test a risposta multipla incentrato su nozioni di cultura generale, ragionamento logico numerico e verbale e composto da trenta quesiti, con tre risposte per ogni quesito. Stando a quanto reso noto dalla stessa società, i motivi dell’esclusione del 47 per cento dei partecipanti è da ricondurre a vizi di forma, tra cui la mancanza di dicitura sulla busta, l’assenza degli allegati o compilati parzialmente o non firmati, curriculum vitae non firmato, mancata presentazione del documento d’identità, istanze pervenute oltre il termine previsto dal bando.

Ora, passata la preselezione, ci si avvia alla fase conclusiva. Tanto più importante, come spiega l’amministratore di Sanitaservice, Luigino Sergio, perché in grado – dopo le traversie del periodo pandemico – di garantire prospettive occupazionali stabili ai vincitori.

«Finalmente –afferma l’amministratore – abbiamo potuto sbloccare questa procedura concorsuale che darà possibilità di occupazione stabile ai vincitori del concorso, ma anche una speranza agli idonei visto che la graduatoria sarà composta da duecento nominativi e avrà una valenza triennale. Si tratta di un concorso atteso, ne è testimonianza l’alto numero di candidati, che siamo stati costretti a bloccare per l’emergenza sanitaria».

«Come sempre Sanitaservice anche per questo concorso si avvale di criteri trasparenti e meritocratici essendo la valutazione oggettiva in quanto basata su un quiz, per il quale diamo la possibilità di studio con la pubblicazione dei quesiti da cui sarà estratta la prova d’esame e sui titoli posseduti dal candidato. È passato più di un anno, da quando si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande, oggi finalmente si riprende e auguro ai candidati una buona prova».

La prova finale consisterà in un test di 30 quesiti a risposta multipla. Nei prossimi giorni saranno rese note giorno, ora e luogo della prova Nei 15 giorni precedenti la prova d’esame saranno messi a disposizione dei partecipanti 500 quiz dai quali saranno sorteggiati i 30 che saranno sottoposti ai candidati affinché li svolgano nell’arco di 30 minuti.