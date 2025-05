Partito il conto alla rovescia per il Giro d’Italia, a Lecce scuole chiuse e limitazioni alla circolazione

Il prossimo 13 maggio, la carovana rosa del Giro d’Italia sarà a Lecce per la tappa d’arrivo della gara nazionale.

Un evento atteso che richiamerà in città migliaia di persone e porterà Lecce sulla scena dei grandi appuntamenti sportivi, anche attraverso un corollario di manifestazioni di grande attrattività.

Sarà un’occasione di festa e di grande coesione cittadina e dell’intera provincia, che farà sentire tutti protagonisti di un momento storico destinato a rimanere negli archivi delle iniziative che hanno portato la città ad essere anche modello di accoglienza.

In coincidenza con l’arrivo dei ciclisti, un ampio circuito urbano dovrà necessariamente essere inibito al traffico, con le strade che potranno essere accessibili solo ai mezzi di supporto all’evento.

Per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva e di tutti i partecipanti, il sindaco Adriana Poli Bortone, sentito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha deciso la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado oltre che delle sedi universitarie ricadenti nell’ambito urbano, per il giorno 13 maggio.

Nelle prossime ore la chiusura sarà oggetto di apposita ordinanza. I dettagli dei provvedimenti saranno illustrati in una conferenza stampa, lunedì prossimo, 5 maggio, alle ore 10.30, nell’Open space di Palazzo Carafa.