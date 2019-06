Psichronicle, arriva la campagna di crowdfunding per il supporto psicologico ai malati cronici

Sono molte le malattie croniche che affliggono i pazienti in modi diversi, ma molto spesso non si pone la giusta attenzione ad alcuni aspetti che non sono per niente marginali. Infatti, i malati che affrontano ogni giorno patologie che si porteranno dietro per anni devono far fronte anche a disagi di natura psicologica. Proprio nell’ambito della prevenzione e della cura del disagio psicologico nelle patologie croniche si inserisce Psichronicle, il progetto lanciato da Apmar, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. Ma per sostenere il progetto, serve il contributo di più persone possibili. Per i prossimi 20 giorni sarà ancora attiva la campagna di crowdfunding per raggiungere la somma di 5mila euro e riuscire ad attivare il progetto.

Le patologie croniche e l’aspetto psicologico

Sono proprio le patologie croniche a costituire una delle cause di disabilità più gravi al mondo e l’aspetto psicologico non è che l’altra faccia della medaglia. I pazienti devono imparare a convivere con la loro patologia cronica, che a volte può essere fonte di disagio non indifferente. Inoltre, l’atteggiamento psicologico gioca un ruolo importante sul decorso della malattia che può subire gli effetti positivi o negativi dello stato d’animo del malato. Soffrire di una patologia cronica può significare non aver più il desiderio di pensare ai propri progetti di vita. Il timore di dovervi rinunciare o di scoprire di non essere in grado di realizzarli può aumentare le incertezze sul futuro e sulle capacità di affrontare gli eventi della vita quotidiana.

Una raccolta fondi per il sostegno psicologico

Informazione e sensibilizzazione sono il primo obiettivo del progetto che mira a supportare i malati, sul piano psicologico. Per dare sostegno psicologico, saranno attivati degli sportelli di psicoterapia con 4 psicologi, a Roma e a Bari, per un totale di 8 ore a settimana, 2 per la terapia di gruppo e 6 per la terapia individuale. Questi potranno garantire assistenza a ben 80 pazienti per i prossimi 6 mesi.

Per chi volesse donare il suo contributo, anche minimo, il link di accesso alla piattaforma di crowdfunding è il seguente: https://www.eppela.com/it/projects/22582-psichronicle