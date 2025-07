A Lecce, pubblicato l’avviso per i comitati di quartiere

L’amministrazione comunale di Lecce invita i cittadini residenti, in possesso dei requisiti per la carica di consigliere comunale, a manifestare la propria disponibilità a iscriversi all’Albo dei candidati dei Comitati di quartiere.

Ogni Comitato di quartiere sarà composto da 10 membri effettivi e da 10 membri supplenti eletti dal consiglio comunale, e sarà articolato in: presidente, vice presidente, segretario, assemblea dei cittadini.

Sono stati istituiti 11 Comitati di quartiere: Centro storico; Leuca; Mazzini; San Sabino; Stadio (Kolbe – San Giovanni Battista); Salesiani-San Ligorio; Santa Rosa; Borgo San Nicola; Rudiae-San Pio-Borgo Pace-Villa Convento; Ferrovia-Casermette; Marine.

Gli interessati possono inviare la domanda, tramite pec (posta elettronica certificata), a [email protected], entro le ore 12 del 30 settembre prossimo.

‘I Comitati di quartiere, introdotti in Statuto da una nostra proposta di delibera consiliare, diventano finalmente una realtà> ribadisce il sindaco Adriana Poli Bortone.

L’assessore delegato a Quartieri e Organismi di partecipazione, Maria Gabriella Margiotta, rinnova la soddisfazione: ‘finalmente sarà possibile attivare un istituto di partecipazione così importante per il raccordo tra i cittadini e l’istituzione. Un organismo che finalmente vede la luce dopo sette lunghi anni di ristagno. I cittadini possono trovare nel bando una mappa dettagliata delle vie cittadine per identificare il proprio quartiere. Un’indicazione importante per evitare eventuali dubbi. Aggiungo ancora che chi volesse candidarsi per i quartieri nei quali non si ha la residenza ma l’attività lavorativa o associativa, ha a disposizione un modulo specifico per la domanda’.